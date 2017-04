Vurderer ekstra sikkerhetstiltak på 17. mai

Det er marerittet:

En lastebil som kjører i full fart gjennom gater tettpakket med folk, med mål om å drepe. Vi har sett det i Nice, Berlin og seinest i Stockholm fredag ettermiddag. Her i Norge oppjusterte PST trusselnivået nå i helga og påpekte at det nærmer seg en tid med flere helligdager og merkedager. Terrororganisasjonen IS har nemlig oppfordret til å utføre angrep på nettopp slike dager.

Det er lett å se for seg den dagen aller flest nordmenn samler seg i sentrumsgatene og lure på: Hvilke sikkerhetstiltak gjøres på 17. mai i år?

Politiet har ansvaret

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen (Ap). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Politiet har varslet at det blir ekstra tiltak, det er de som har ansvar for sikkerheten. Vi som kommune iverksetter det politiet mener er riktig å gjøre i forbindelse med et så stort arrangement, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Til Aftenposten sier Johansen at tiltakene på 17. mai vil framstå som annerledes for publikum enn tidligere år. Men på hvilken måte det blir annerledes, vil ikke byrådslederen utdype overfor NRK.

– Dersom politiet mener vi skal gjøre tiltak med tanke på gatesperringer og annet som har med gatene å gjøre, vil vi etterkomme det, sier Johansen, som skal ha et møte med politimesteren i Oslo over påske.

– Kan det bli vanskeligere å bevege seg i Oslo sentrum på 17. mai?

– Det håper vi ikke. Det skal være en glad festdag og det å kunne ha tilgjengelighet og bevege seg rundt vil vi ha stor vekt på. Andre tiltak vil vi komme tilbake til, sier Johansen.

Politimester i Oslo Hans Petter Sjøvold bekrefter overfor NRK at de vil ha et møte med kommunen om 17. mai, men vil ikke si noe mer om tiltak foreløpig.

Skal fortsette bære våpen

Mandag satt den øverste ledelsen i Politidirektoratet i telefonkonferanse med alle landets politimestre for å diskutere tiltak framover etter at PST søndag oppjusterte terrortrusselen i Norge.

På møtet ble det blant annet bestemt at:

Den midlertidige bevæpningen i de største byene opprettholdes

Økt tilstedeværelse av politifolk ute de neste to månedene

Politiet skal være nøye med å kartlegge stjålne kjøretøy

VÅPEN: Politiet i de største norske byene vil fortsette å bære våpen. Foto: Adnan Naeem / NRK

Vil merke økt beredskap i Bergen

BYRÅDSLEDER: Harald Schjelderup. Foto: Sindre Helgheim / NRK

I Norges nest største by Bergen har kommuneledelsen hatt kontakt med politiet i dag.

– Etter det som skjedde i Stockholm i helga, er det naturlig at vi har hatt kontakt med politiet, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) til NRK.

Byrådslederen sier de må komme tilbake til hvilke eventuelle sikkerhetstiltak som blir iverksatt 17. mai.

Men at folk flest vil merke den økte beredskapen både i tida framover og på store merkedager er klart, mener politiinspektør i Bergen Morten Ørn.

– Det folk vil merke fra politiets del er at vi vil ha pistol på hofta og vil være noe mer til stede på de folkerike områdene. De som skal arrangere større arrangement, spesielt ute, vil merke at politiet stiller litt andre vilkår nå til sikkerheten, sier Ørn til NRK.

Trondheim: Langsiktig planlegging

Også i Trøndelag vil politiet fortsette med midlertidig bevæpning.

Nøyaktig hvilke tiltak politiet forbereder for 17. mai i Trondheim i år er ikke klart ennå.

– 17. mai er langsiktig planlegging hvert eneste år. Men utover det, så kommer vi til å foreta nøye vurderinger av situasjonen og hva den krever, sier politimester Nils Kristian Moe.

POLITIMESTER: Nils Kristian Moe. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Benker som sperringer

BEREDSKAPSSJEF: Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune. Foto: Fouad Acharki / NRK

I hovedstaden har kommunen en beredskapsplan for 17. mai, som går ut på hvordan myndighetene håndterer eventuelle uønskede hendelser i barnetoget. Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg sier til NRK at det vil bli satt inn både synlige og usynlige tiltak for publikum på 17. mai.

– Vi har sett eksempler, seinest i Stockholm, på terrorangrep med lastebil. Er Oslo sikra mot et eventuelt slikt angrep?

– Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot et sånt angrep. Det er klart at de som vil utføre et sånn type angrep går etter myke trafikanter, hvor som helst i byen.

Brunborg sier det kan bli aktuelt å sette opp permanente installasjoner i byen, som benker, for å gjøre det vanskelig for kjøretøy å opparbeide seg stor fart.

Byrådsleder Raymond Johansen har følgende råd til folk som kanskje er litt ekstra urolig etter terrorangrepet i Stockholm og siktelsen av en 17-åring på Grønland i Oslo.

– Oslo er en trygg by. Gå ut og feire 17. mai og gled dere over den fantastiske nasjonaldagen og vis at vi overhodet ikke lar oss presse eller skremme på plass av noen.