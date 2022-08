Vurderer å avlive Freya

– Fiskeridirektoratets vurdering er at publikums uaktsomme atferd og manglene etterfølgelse av anbefalingene fra myndighetene kan sette liv og helse i fare, sier Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Et alternativ er avliving

Fiskeridirektoratet er ute i Oslofjorden med et patruljefartøy for å observere situasjonen. De er i dialog med politiet og veterinær for å diskutere ytterligere tiltak.

– Vi sonderer nå ytterligere tiltak, der avliving kan være et reelt alternativ, sier Jdaini.

HOLD AVSTAND TIL FREYA: Senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Nadia Jdaini sier at direktoratet er redd for at hvalrossen skal skade noen. Foto: Fiskeridirektoratet

Direktoratet har observert flere potensielt farlige situasjoner på badeplassen Kadettangen utenfor Oslo denne uken. De har dokumentert at personer bader med hvalrossen. Voksne oppsøker også Freya i vannkanten sammen med barna sine for å ta bilder.

– Det er snakk om til dels store folkemengder i alle aldre, der samtlige helt tydelig går bort fra gjeldende anbefalinger om å holde avstand, sier Jdaini.

TAR SJANSER: Mange beveger seg for nær Freya. Hvalrossen blir stresset av store folkemengder. Foto: Olav Døvik / NRK

Svekket dyrevelferd

– Det at hvalrossen nå har blitt en attraksjon, eskalerer behovet for ytterligere tiltak. Vår største frykt er at mennesker kan bli skadet, sier Jdaini.

– Vi vil igjen, på det sterkeste anbefale at publikum holder avstand der hvalrossen er observert og ikke bader med den. Det er for ens egen sikkert, og med tanke dyrevelferden, sier Jdaini.

Fiskeridirektoratet er i kontinuerlig dialog med veterinær, som vurderer dyrevelferden.

– Dyrevelferden er klart svekket. Hvalrossen får ikke tilstrekkelig med hvile og fagfolkene vi er i dialog med vurderer henne til å være stresset, sier Nadia Jdaini.

Freya ble ordentlig kjent etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer, hvor hun slappet av på flere fritidsbåter. Etter det svømte hun videre, og har oppholdt seg i og rundt Oslofjorden. De siste ukene har hun holdt til rett utenfor Oslo, i Bærum og Asker kommune.