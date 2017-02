Vraket KrF-topp utelukker ikke kamp mot yngre rival

Eriksen er foreslått vraket som 1. nestleder i KrF av en samlet valgkomité, til tross for at hun ønsket gjenvalg.

Selv om innstillingen på Kjell Ingolf Ropstad som ny nestleder var enstemmig, vet NRK at det også var fylkeslag som ønsket Eriksen med videre.

I torsdagens Politisk kvarter ville hun ikke helt lukke døren for at det blir kampvotering på landsmøtet senere i vår - dersom noen foreslår henne.

– Vurderer du å ta opp kampen mot Ropstad og stille som motkandidat på landsmøtet?

– Jeg kommer ikke til å ta noe initiativ til det.

– Hvis noen foreslår deg da?

– Det må jeg ta stilling til dersom det blir en aktuell debatt. Jeg har alltid stilt meg til disposisjon for ulike oppgaver i partiet, men kommer ikke selv til å ta noe initiativ til det.

– Står mer til høyre

45-åringen fra Kristiansand har vært nestleder i partiet siden 2004.

– Nei, hva gjør jeg. Jeg har alltid stilt meg til disposisjon for partiet og tatt på meg de oppgavene partiet har bedt meg om. Det er ikke tvil om at når de nå velger en annen trio, så kjenner jeg på en skuffelse, sier Eriksen.

– Tror du det det ligger et politisk retningsvalg i dette skiftet?

– Det er klart for eksempel i samarbeidsspørsmål, så har ikke jeg og Ropstad stått helt på samme linje. Ropstad står litt mer til høyre, men jeg vet ikke.

(MER TIL)HØYRE-MANN: KrFs innstilte nestleder Kjell Ingolf Ropstad fra Aust-Agder ansees som mer borgerlig orientert enn Dagrun Eriksen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

NRK er kjent med at innstillingen på Ropstad vekket begeistring i regjeringspartiene Høyre og Frp, da den ble klar onsdag.

Eriksen tilhører dem som har ment at KrF bør vurdere samarbeid med Ap. Hun blir ansett som for liberal og venstreorientert i store deler KrFs kjerneområder, og har også i tidligere runder vært foreslått vraket av partiets konservative fløyer.

Stortingskamp fra bobil

Eriksen er mangeårig stortingsrepresentant for Vest-Agder, men tapte plassen til en partikollega før valget i 2013.

I år prøver hun å komme på Stortinget som kandidat for KrF i Nordland, og er for tiden på en bobil-turné i det langstrakte fylket.

– Plusset med å bli vraket som nestleder er at jeg får enda mer tid til å drive valgkamp her i Nordland, og ta tilbake KrFs stortingsmandat her i fylket. Det tror jeg partiet trenger, så ikke vi blir et parti bare for Sør-Vestlandet, sier Dagrun Eriksen.

Dersom hun kommer inn blir hun KrFs mest erfarne stortingsrepresentant, med 15 år på baken i landets mektigste sal.