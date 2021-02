Voldtektstiltalt idrettsprofil nekter straffskyld på alle punkter

Det alvorligste punktet i tiltalen handler om at 41-åringen flere ganger i perioden fra 2016 til 2018 skal ha voldtatt kona, selv om hun ba ham om å la være, og til tross for at hun flere ganger fysisk forsøkte å motsette seg handlingene.

Ifølge påtalemyndigheten skal mannen også ha utsatt kona for vold i forkant av flere av voldtektene.

Det framgikk av tiltalen som ble lest opp i en tingrett på Østlandet tirsdag formiddag.

Mannen nekter straffskyld.

– Det gjør jeg ikke, svarte tiltalte gjentatte ganger etter hvert som statsadvokat Anne Glede Allum leste tiltalen, ifølge VG.

Mer enn 16 år

Påtalemyndigheten mener mannen blant annet har dyttet, sparket og dratt ektefellen etter håret, samt dyttet henne ned trapper.

«Truslene har blant annet bestått i at han sa at han skulle drepe henne, at han skulle 'knuse trynet" henne», heter det i tiltalen.

Påtalemyndigheten mener også at mannen kontrollerte og begrenset konas handlefrihet, blant annet ved i forfølge henne og nekte henne å forlate hjemmet.

Enkelte av forholdene i tiltalen skal ha funnet sted over et tidsrom på mer enn 16 år, fra 2002. I den perioden var mannen fremdeles en aktiv idrettsutøver på toppnivå i Norge.

Vil gi forklaring

Paret traff hverandre tidlig på 2000-tallet, men ble separert i 2018, ifølge TV 2. Det var kona som leverte en detaljert anmeldelse mot mannen i 2019, sier statsadvokaten, ifølge Romerikes Blad.

Mannens forsvarer, advokat Frode Sulland, hevdet i sitt innledningsforedrag at det er store svakheter ved bevisgrunnlaget.

Han ble først nylig gjort oppmerksom på at klienten ble hemmelig avlyttet av politiet i august og september 2019, i forbindelse med de første avhørene i saken, skriver Dagbladet.

– Han varsler allerede nå at han vil gi en innledende fri forklaring, sa Sulland, som poengterte at tiltalte og fornærmede har «to ulike versjoner av et ekteskap».

Det er satt av 10 dager til å behandle saken.