Voldsvideoer kan ligge på nett i årevis: – Du forblir et offer

Du tar opp telefonen din, går inn på Snapchat og trykker på den røde opptaksknappen.

For en generasjon ungdom som har vokst opp på sosiale medier og med smarttelefonen i hånda, er terskelen lavere for å legge ut mindre flatterende sider av ungdomslivet direkte på internett.

Elisabeth Staksrud, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon (UiO), tror filming av voldsepisoder kan få alvorlige konsekvenser for de involverte. Foto: Per Foss / NRK

– De tenker at dette virker kult nå, at det er litt tøft at vi slåss og at det vises på nett, sier professor Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

For dem som står på andre siden av kameralinsen under en slåsskamp, kan øyeblikket få alvorlige konsekvenser.

– De som blir banket opp eller angrepet, kan bli værende i offerrollen. Men dette gjelder også personen som utøver volden. Du kan bli sittende i det øyeblikket for alltid, og får aldri gjort opp for deg, fordi episoden spres igjen og igjen på sosiale medier, sier hun.

Kan bli gjenkjent når som helst og hvor som helst

På sentrum politistasjon i Trondheim jobber politibetjent Ola Svorkdal Hess med å gå gjennom voldsvideoer fra hele landet.

Han sier at mange av dem som har vært med i slåsskamper – både frivillig og ufrivillig – sliter i ettertid.

Ola Svorkdal Hess, politibetjent i Trøndelag politidistrikt, har samlet sammen over 60 filmer av voldsepisoder fra hele landet. Foto: Morten Andersen / NRK

– For ungdom som har vært utsatt for voldsepisoder, er det nok en belastning når dette i tillegg blir spredd og mange ser det. Og så er det en del som ikke ønsker å være voldsutøvere og bli identifisert som det, men som likevel får det stemplet på seg, sier Hess.

Professor Staksrud kaller det et «øyeblikksfenomen». Noe som virker kult og spennende i øyeblikket, og som en ikke kan overskue de langsiktige konsekvensene av. Man vet heller ikke vet hvem publikum er og når de involverte plutselig blir gjenkjent.

– Du vet ikke når noen skal se deg på gaten, på skolen, eller på bussen og kjenne deg igjen fra den filmen. Det oppleves som krevende og veldig vanskelig for mange.

– Må ansvarliggjøre de som filmer

Politiet mener at volden blir grovere når den filmes.

Politiet har kommet over flere kontoer på Instagram som deler voldsvideoer og annet sensitivt materiale. Foto: Trøndelag politidistrikt

Ifølge Staksrud kan det at mange står og ser på, heier, og kommer med oppmuntringer, ha en vel så stor effekt på voldsutøvingen som selve filmingen.

– Men det vi vet er at den teknologiske muligheten til å ta et bilde og umiddelbart legge det ut på nettet, er større med smarttelefoner, sier hun.

Hun tror det er viktig å ansvarliggjøre både de som ser på, og de som tar filmene.

– På nettet er man veldig sjelden bare en uskyldig observatør. Interaksjonen er der, og det betyr at enten så er du en del av løsningen, eller så er du ofte en del av problemet.