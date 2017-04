Voldsomme demonstrasjoner i Paraguay: Satte fyr på parlamentet

Flere hundre rasende mennesker samlet seg i gatene i hovedstaden Asunción etter avstemningen i senatet fredag. Etter hvert som mørket falt på, ble protestene mer voldsomme.

Noen av demonstrantene klarte å ta seg inn i kongressbygningen, hvor ruter ble knust og kontorer ramponert. Flere branner ble startet inne i bygningen, og brannvesenet måtte rykke ut for å slukke flammene.

Opprørspoliti skjøt tåregassgranater og brukte vannkanoner og gummikuler mot demonstrantene. Om lag 30 mennesker ble såret, ifølge brannvesenet.

Demonstranter knuste rutene for å komme seg inn. Foto: Jorge Saenz / AP

– Et kupp

Den omstridte avstemningen ble holdt i et lukket møte i kongressbygningen. 25 av de 45 senatorene stemte for forslaget om å endre grunnloven, melder Reuters.

Forretningsmannen Cartes har styrt landet siden 2013, og embetsperioden hans utløper neste år. I utgangspunktet kan presidenten kun sitte i én femårsperiode.

Både høyreorienterte Cartes og forgjengeren Fernando Lugo har tilhengere som ønsker å endre grunnloven for å gjøre det mulig å bli valgt for en ny periode.

Motstanderne av fredagens vedtak mener det er ulovlig og et angrep på landets demokratiske institusjoner.

– Et kupp er blitt gjennomført. Vi vil kjempe mot dette, og vi ber folket kjempe mot det, sier senator Desiree Masi fra opposisjonen.

Opprørspoliti i gatene i Asuncion. Foto: Norberto Duarte / AFP

Politikere skadd

Innenriksminister Tadeo Rojas sier det var demonstrantene som gikk til angrep etter avstemningen. Flere politifolk er blant de sårede.

I tillegg skal flere politikere fra opposisjonen ha blitt skadd. En av dem er Roberto Acevedo, presidenten i Senatet.

Den andre delen av nasjonalforsamlingen, deputertkammeret, skulle etter planen ha stemt over det omstridte forslaget lørdag. Men etter de voldsomme opptøyene er denne avstemningen utsatt.

Paraguay ble styrt av diktatoren Alfredo Stroessner fram til 1989. Siden da har det ikke vært mulig for presidenter å bli gjenvalgt, for å hindre muligheten for at nye diktatorer griper makten.

– Aldri mer diktatur, ropte demonstrantene som deltok i protestene i hovedstaden Asunción.