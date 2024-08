Voldsom markedsuro globalt – nå raser også Oslo Børs

Handelen åpnet først i Asia, hvor den japanske indeksen Nikkei skilte seg ut med et historisk børsfall. Indeksen stupte 12,4 prosent.

Det er det største fallet siden 1987.

Klokken 09.00 åpnet Hovedindeksen på Oslo Børs med en voldsom nedgang på 4 prosent.

Det er også ekstreme utslag i finansmarkedene ellers:

Børsfallet i Asia: Det bratteste fallet kom i Japan. Hongkong-børsen Hangseng falt med 2 prosent, mens den sørkoreanske Kospi-indeksen falt med over 8 prosent. Den kinesiske Shanghai-indeksen falt med litt over 1 prosent.

Det bratteste fallet kom i Japan. Hongkong-børsen Hangseng falt med 2 prosent, mens den sørkoreanske Kospi-indeksen falt med over 8 prosent. Den kinesiske Shanghai-indeksen falt med litt over 1 prosent. Valutamarkedet: Den norske kronen svekkes kraftig mot de store handelsvalutaene. Euroen er styrket med 0,85 prosent og koster over 12 kroner, mens dollaren er styrket mot 0,91 prosent og koster over 11 kroner.

Den norske kronen svekkes kraftig mot de store handelsvalutaene. Euroen er styrket med 0,85 prosent og koster over 12 kroner, mens dollaren er styrket mot 0,91 prosent og koster over 11 kroner. Oljeprisen: Prisen for nordsjøolje har falt til 76 dollar fatet, etter et fall på 1,65 prosent i dag.

Prisen for nordsjøolje har falt til 76 dollar fatet, etter et fall på 1,65 prosent i dag. Bredt børsfall i Europa: De store børsene i Europa falt også kraftig i åpningstimene.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 4 prosent da den åpnet mandag. Foto: NTB

Frykt for økonomisk nedgang i USA

Flere analysemiljøer mener investorene er mindre villige til å ta risiko for å tjene penger nå, ifølge flere internasjonale medier som Reuters.

Spørsmålet er om økonomien i USA er så sterk som de fleste har trodd.

Inntil kort tid siden trodde de fleste at den amerikanske økonomien hadde taklet en kraftig renteoppgang de siste årene godt. Men fredag kom tall som viste at ledigheten stiger i USA til 4,1 prosent.

– At arbeidsledigheten øker for fort er ofte et tegn på dårlige tider, og da vil bedriftene tjene mindre penger, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Han peker på at den japanske børsen spesielt gikk på en smell, fordi den har steget mye de siste årene fordi valutaen er blitt svakere.

– At arbeidsledigheten øker for fort er ofte et tegn på dårlige tider, sier sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce. Foto: Alf Simensen

– Eksportbedriftene tjener bra med penger, men nå snur det litt pga. det som skjer i USA. Så Japan kjenner ekstra mye på det, det kommer resten av det globale markedet til å gjøre også, men ikke i samme omfang som i Japan, sier han.

Tror på raskere rentekutt

Bruce viser til at markedet nå tror at den amerikanske sentralbanken vil sette ned renta raskere for å kontre uroen.

– Markedet er drevet av frykt, så arbeidsledigheten gav frykt for resesjon. Det man nå tenker at den amerikanske sentralbanken, som har sagt at de skal kutte rentene er på etterskudd og går altfor sent. Nå tror markedet at man ikke skal bare skal kutte med et kvart prosent som er vanlig, men med et halvt prosentpoeng på neste møte.

Markedet venter i spenning på hva USAs sentralbanksjef Jerome Powell vil gjøre framover. Foto: Reuters

Investeringsdirektør og kollega Leif-Rune Husebye Rein i Nordea tror derimot ikke den amerikanske sentralbanken vil gjøre et ekstraordinært kutt.