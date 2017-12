Bakgrunnen er Kristin-saken der familien etter Kristin Juel Johannessen fikk tilkjent erstatning i Lagmannsretten, men fikk avslått erstatningen av kontoret for voldsoffererstatning. Kristin-saken gikk hele veien til Høyesterett, men erstatningen har familien etter Kristin ikke fått.

Hull i loven

– Slik kan vi ikke ha det, mener Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Lene Vågslid. Sammen med Arbeiderpartikolleger på Stortinget vil hun tette hullet i lovverket.

Stortingsrepresentant Lene Vågslid (AP) fremmer forslag om å endre loven Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette er prinsipielt veldig viktig, for det handler om at du skal få den retten du faktisk har, sier Vågslid.

– Det er urimelig at familier som har stått i så alvorlige og grusomme saker, skal møte et system som ikke gir dem den retten de har.

De mener regelverket må endre skjæringspunkt fra da den skadevoldende handling fant sted til domfellelsen i gjenopptakelsessaken.

Vågslid mener kravet folk har til erstatning kun blir teoretisk med dagens ordning, fordi pengene ikke blir utbetalt.

– Det er svært uheldig, og fremstår ikke i tråd med hensikten bak regelverket, sier hun.

Hun tror lovgiver ikke har tenkt over problemstillingen med at det ikke skal være anledning til å utbetale den voldsoffererstatning retten har tilkjent i gjenopptakelsessaker.

Regner med flertall

Arbeiderpartiet mener vi står overfor et hull i regleverket som må rettes opp i. Dette vil gjelde et fåtall saker, kun gjenopptakelsessaker som har fått et resultat til hvor tiltalte blir dømt i andre runde.

Selv om dette er et forslag, regner Arbeiderpartiet med å få flertall.

– Jeg skal gjøre mitt for at dette skal bli endret, jeg kommer til å ta initiativ overfor de andre partiene på Stortinget med tanke på å støtte forslaget, sier hun.

Vil ha en ende på dette

I Larvik sitter faren til Kristin, Roar Juel Johannessen. Han er glad for forslaget fra Arbeiderpartiet fordi familien har møtt på nedturer i rettsvesent, og håper dette skal bety en forandring.

Roar Juel Johannessen håper at forslaget fra Arbeiderpartiet går igjennom Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Dette er det som kalles alle foreldres mareritt, det som har pågått i 18 år. Det å aldri få avsluttet en sak med drap på datteren din. Det må være selvopplevd for at folk skal skjønne hvor mye dette tærer på, sier Roar Juel Johannessen.