Den kritisk skadde er kjørt til sykehus. Den lettere skadde er kjørt til legevakten. Hendelsen skjedde ved Farmasøytisk institutt.

Politi og ambulanse er på Majorstua hvor det har vært en voldshendelse med kniv inne på et av byggene som leies av Universitetet i Oslo (UiO).

To personer er skadet, en lettere skadd og en skal være kritisk skadd. Disse får begge tilsyn av ambulanse.

Begge skal ha stikkskader og politiet har funnet to kniver på stedet.

Innsatsleder Kristian Bjørnberg jobber på åstedet etter knivstikkingen ved Farmasøytisk institutt. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Kontroll på gjerningspersonen

Politiet jobber fortsatt på stedet med søk i bygget, for å avklare om det er flere skadde.

Politiet sier det per nå fremstår det som at gjerningsmannen har en relasjon til de to fornærmede.

Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i politiet sier til NRK at det har vært en knivstikking med to personer skadet.

– Gjerningspersonen skal ha blitt tatt kontroll på av personer på stedet. Det er brukt kniv. Mannen er rolig når politiet kommer på stedet, sier Gulbrandsen.

Politiet sikrer spor og arbeider på stedet hvor knivstikkingen fant sted. Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

Gulbrandsen forteller at det fremstår som at gjerningspersonen er en student og at de fornærmede har en lærerposisjon.

– En sjokkerende hendelse

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, sier til NTB at knivstikkingen på Majorstuen er svært krevende og dramatisk.

– Dette er en sjokkerende hendelse for alle. Jeg skjønner at den kan virke svært krevende og dramatisk, sier Stølen.

Videre forteller Stølen at universitetet sin oppgave blir hovedsakelig å ta vare på alle som er berørte av det som har skjedd.

Han kan ikke huske at det har skjedd en lignende hendelse ved universitetet tidligere.

– Derfor blir det viktig for oss å trygge studentene på at UiO er en trygg plass å studere. Vi vil åpne mulighetene for at de som ønsker det skal kunne få noen å prate med, sier Stølen til NTB.