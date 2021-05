De to skal ha blitt stukket med et stikkvåpen.

Operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt forteller til NRK at to personer er skadet.Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Voldshendelsen skjedde i nærheten av Monolitten.

Politiet leter med store styrker etter flere gjerningspersoner. Ingen er så langt pågrepet, ifølge Iversen.

Det skal ha vært mye folk i parken da voldshendelsen skjedde.