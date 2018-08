Den ærefulle tittelen ble delt ut for 19. gang i den nord-finske byen Uleåborg (Oulo på finsk).

I VM i luftgitar skal finalistene overbevise dommerne med tunge riff og halsbrekkende soloer på sine imaginære gitarer. Showfaktoren er høy og formatet er alt annet enn selvhøytidelig.

Fred på jord med luftgitar

I følge arrangørene bidrar utøverne også til å skape fred i verden. På sine hjemmesider hevder de at kriger, konflikter og til og med klimaendringer ville ha forsvunnet dersom alle mennesker spilte luftgitar. Mottoet er: "Make air, not war."

– Folk har ulik motivasjon for å drive med dette. For meg er det tøyse-faktoren med det hele som fenger. Når det også ligger et fredsbudskap i bunnen er det det mer enn godt nok for meg, sier Juha Torvinen, musiker og en av dommerne i konkurransen.

Japansk mester

I år klatret japanske Nanami Nagura helt til topps og kan nå med rette kalle seg verdens beste luftgitarist. I det overbevisende sceneshowet spilte hun seg opp fra å være utkledd som anonym vaskehjelp til å bli fullbefaren heavy metal-gitarist.

Nanami Nagura fra Japan er verdens beste luftgitarist.

– Jeg er ekstremt lykkelig, men kan nesten ikke tro at det er sant, sier den nyslåtte verdensmesteren Nanami Nagura.

Se luftgitar-VM 2017