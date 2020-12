Vivi Anne og Harald kom seg ikke hjem til jul, så forsvant huset i skredet

Klokken 03:59 begynner det å plinge i telefonen til Harald Witsø. Vivi Anne Witsø våkner og går for å sjekke.

Brannalarmen hjemme i Gjerdrum hadde gått. Ekteparet er koronafast i Spania. De skulle egentlig hjem til jul, men det lot seg ikke gjøre.

– Like etter ringer vekteren, de sier at de skal dra og sjekke. Jeg gikk og la meg igjen. Når de ringer opp sier han at det har gått et skred, huset er borte, sier Vivi Anne.

Dette er utsikten fra huset til ekteparet Witsø som nå er borte i skredet. Foto: Cathrine Witsø Slettemark Foto: Cathrine Witsø Slettemark

Hun klarer ikke helt å ta innover seg hva som har skjedd, og går for å vekke mannen.

– Jeg fortalte at huset vårt er borte. Bilder av barna våre fra de var små og alt er borte. Men vi lever og det er jo det viktigste, sier hun.

Blant de første husene som forsvant

Vivi Anne og Harald har vært i Spania siden september, og nå vet de ikke når de kan dra hjem.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, jeg føler vi er i et vakuum. Når vi kommer hjem er det bare et stort svart hull igjen, sier Vivi Anne.

Onsdag rundt klokken fire på morgenen gikk det et skred i Gjerdrum. Foto: Torstein Bøe Foto: Torstein Bøe

Hun tror deres hus var det aller første som forsvant i skredet. De har forsøkt å ringe naboer, men det er ikke alle som svarer.

– Det er hell i uhell at vi ikke kom oss hjem til jul. Nå må vi lande litt og bare nyte at vi lever, sier hun.

– Det føles maktesløst

Hjemme i Gjerdrum følger datteren Cathrine Witsø Slettemark nøye med på nyhetene. Hun skulle så gjerne hjulpet til, men det er lite hun kan gjøre.

– Man får ikke gjort så mye annet enn å tenke. Jeg tenker på mamma og pappa, og de 10 som fortsatt ikke er gjort rede for. Det føles maktesløst, sier Cathrine.

Morgenen da skredet gikk våknet hun av moren som ringte fra Spania. Først trodde Cathrine at det hadde skjedd noe med faren, så får hun vite at det har gått et skred.

Så langt er det 10 personer som ikke er gjort rede for. Foto: Torstein Bøe / NRK Foto: Torstein Bøe / NRK

– Dette er nok første gang jeg er takknemlig for koronaen, sier Cathrine.

Når Cathrine sjekker nyhetene føles det uvirkelig.

– Hele Gjerdrum er berørt av dette. Jeg tror det mange som ikke har sovet så mye i natt, sier hun.