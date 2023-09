– Man blir redd og forbannet, for nå er det så nær. Man har tidligere sett det på TV, men nå skjer det der jeg bor, så det er klart man blir redd.

Det sier Britt-Louise Malmlöv til NRK.

Boligblokken har totalt tre oppganger. Bomben gikk av i oppgangen lengst til venstre. Britt-Louise og familien bor lengst til høyre.

Minst en leilighet er helt utblåst etter eksplosjonen. En yttervegg har rast sammen og det går an å se rett inn i flere leiligheter og i oppgangen. Foto: NTB

– Jeg hørte smellet og det var ubehagelig. Det er ikke hver dag man våkner til det.

Hun trodde først det var en bilbombe, og løp ut på balkongen. Når all røyk hadde lagt seg, så hun knuste vinduer og skjønte at dette var en annen type eksplosjon.

– Kunne gått ordentlig ille

Det var like etter klokken 6 i morges at alarmen gikk. Boligblokken i bydelen Ekholmen i Linköping, to timers kjøring sørvest for Stockholm var blitt rammet av en eksplosjon.

En kvinne er brakt til sykehus, ifølge Expressen.

Hun var ved bevissthet da hun ble fraktet til sykehus.

– Dette kunne gått ordentlig ille, så det er flaks at det kun er en person som er fysisk skadet. Det er hell i uhell kan man si, sier Britt-Louise.

– Jeg tenker absolutt at «det kunne vært meg». Jeg var kjempeglad for at det ikke rammet min leilighet og mitt barn.

Eksplosjonen i Linköping gikk også ut over biler i området. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Mulig kobling til voldsbølgen i Sverige

Britt-Louise sier dette normalt er et veldig rolig område, men at området har vært litt mer urolig den siste tiden.

Det samme har man sett i flere andre svenske byer og bydeler.

Politiet har hatt økt beredskap i området den siste tiden i forbindelse med flere voldshendelser i Uppsala og Norrköping, ifølge lokale medier.

Eksplosjonen kan kobles til den interne konflikten i det kriminelle nettverket Foxtrot, ifølge opplysninger blant andre Sveriges Radio sitter på.

– Vi får se om det finnes noen kobling. Vi arbeider bredt og vet hvordan det har sett ut på flere steder i Sverige de siste ukene, sier pressetalskvinne Angelica Israelsson Silfver i politiet.

Politiet går dør til dør for å innhente informasjon om det som har skjedd. Ingen har så langt blitt pågrepet i forbindelse med sprengningene.

Politiet leter under biler etter potensielle bilbomber i området hvor det tirsdag morgen eksploderte i en boligblokk. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Tre skadet i eksplosjon i Stockholm

Det er ikke bare i Linköping hvor det har smelt det siste døgnet.

Rundt 21-tiden mandag ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm. Tre personer ble brakt til sykehus med skader. Mellom 25 og 30 personer ble evakuert.

Mandag kveld ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm. Du trenger javascript for å se video. Mandag kveld ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm.

Vitner i området forteller om et kraftig smell i forbindelse med eksplosjonen. Politiet etterforsker nå saken som et mordforsøk.

– Jeg hørte det, og det smalt som inn i helsike, sier en beboer i området til svenske Aftonbladet.

Også eksplosjonen i Stockholm kan trolig knyttes til Foxtrot, skriver Expressen. Politiet undersøker om eksplosjonen kan være rettet mot slektninger til en person som ligger i en konflikt med et kriminelt nettverk.

Sverige har den siste tiden vært rammet av en voldsbølge. Bare i september er ni personer skutt og drept i landet.

Onsdag skal den svenske regjeringen ha et krisemøte med redningstjenester, kommuner, bransjeorganisasjoner og fagforeninger hvor dette skal diskuteres.

Justisminister Gunnar Strömmer er blant dem som deltar på møte.

– Nå samler vi derfor alle relevante aktører for i fellesskap å identifisere hva som kan gjøres på kort og lang sikt, sier Strømer.