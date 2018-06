Visa-kortbetalinger i Europa fungerer igjen

– Tidligere i dag opplevde Visa en systemfeil som rammet kunder i hele Europa. Vi beklager overfor alle våre partnere og spesielt til Visa-kortbrukere, heter det i en uttalelse fra Visa Inc.

De opplyser at tjenesten fungerer igjen, og at feilen skyldtes hardware-problemer. Selskapet understreker at de ikke har noen mistanker om at noe kriminelt skal ha skjedd.

Få nordmenn rammet

Det ble først meldt at norske brukere ikke var rammet av de tekniske problemene, men VG meldte senere fredag kveld at også norske brukere opplevde betalingsvanskeligheter.

Pressesjef i Nets Norge, Stein Arne Tjore, sa at det var likevel ingen grunn til panikk.

– I Norge vil kortkjøp fremdeles gå gjennom dersom man benytter seg av kort med BankAxept. Nesten ni av ti kortkjøp i Norge gjøres med BankAxept, men de som er i utlandet kan oppleve at kortet blir avvist siden de benytter seg av VISA, sa Tjore til NRK.

– Dette er ikke et omfattende problem i Norge, men det er klart det er trist for dem som berøres.

Klagde på avviste betalinger

En leser tipset NRK om at det også var noen feil med BankAxept. Dette var ikke Tjore kjent med.

– Vi er ikke kjent med at det har vært noen feil med BankAxept. Men det betyr ikke at tipset dere har fått er feil. Det kan være flere årsaker til at en kortholder kan ha opplevd at et kort ikke kunne brukes, sa han.

Visa-kunder i blant annet Storbritannia, Irland, Danmark og Sverige brukte Twitter til å klage på avviste betalinger fredag, ifølge BBC.