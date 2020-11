Vis oss dine julelys

Søndag byr vi på nasjonal julegrantenning på NRK 1 og ønsker å vise frem dine bilder! Send dem inn ved å bruke emneknaggen #NRKjul på Instagram eller ved å laste dem opp her:

Trykk her for å sende oss dine julelys.

Annerledes feiring

Julegranene skal tennes, men folkefest blir det ikke på grunn av koronarestriksjoner. Derfor inviterer vi alle til å feire på avstand sammen fra klokken 17:00 på NRK 1.

Påskenøtter eller julenøtter? Nei, nå er det først lystenning for NRKs nøttegeneraler. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Programledere Øystein Bache og Rune Gokstad skal i to timer ta oss med rundt i landet hvor julegraner og andre lys tennes.

I løpet av sendingen skal vi innom 28 steder i Norge. Øystein og Rune holder til på Universitetsplassen i Oslo, men skal sende oss helt nord til Svalbard hvor barna har skrevet brev til nissen og skal tenne julelysene rundt gruven der han bor.

Programlederne skal også vise oss de tradisjonsrike julegrantenningene i Trondheim, Bergen og Stavanger.

Som en bonus får vi i Bergen se adventslysene bli tent på Fløien, og i Stavanger skal vi få se Ullandhaug-tårnet bli lyst opp til glede for alle i kommunene rundt.

Lysene på Ullandhaugtårnet skal i år bli tent av en ung pasient fra kreftavdelingen. Foto: Viggo Johansen

Noen overraskelser

Fantoranger i gang med å pynte til jul. Husk å sende inn dine lysbilder til oss!

Øystein og Rune får storfint besøk i løpet av sendingen.

Folkekjære artister stiller opp for å sende julestemningen hjem til de tusen hjem. Og hvem vet? Kanskje dukker også Fantorangen opp?

Hjem til folk

Det er ikke bare de offentlige lystenningene vi skal innom.

I Sandefjord får vi lov å være med et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede som pynter til jul, og vi skal også ta turen til et eldresenter i Narvik som tenner lys denne søndagen.

På Måløy skal vi møte tre naboer som lenge har hatt en vennskapelig konkurranse om å pynte huset mest og best til jul.

Pynter du hele huset til jul? Send oss gjerne bilde av det ved å bruke #NRKjul på Instagram. Foto: Line Haus / NRK

Lyser opp mørket

Første søndag i advent skal alle lys på – også de naturlige.

«Nå tennes tusen julelys» sendes klokken 17:00 på NRK 1, søndag 29. november. Foto: Kim Hartviksen / @kgfoto_norway / #NRKNORDLAND PÅ INSTAGRAM

Vi tar turen til Finnmarksvidda og får se fantastisk nordlys danse over himmelen, og vi får også forklaringen på hvordan nordlyset oppstår.

Vel møtt til en herlig førjulssending i god lag med hele landet!