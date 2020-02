Apotekene i Norge er i ferd med å tømmes for munnbind. Tre av de største kjedene NRK har vært i kontakt med melder om at de er tomme for munnbind på lager.

Noen få apotekutsalg har fortsatt noen igjen.

– Vi er tomme på hovedlageret vårt nå. Vi har det i bestilling, men fordi leverandøren sliter litt med å møte den enorme etterspørselen, så tar det litt tid å få dette inn igjen, sier kommunikasjonssjef i Boots Norge, Anne Margrethe Aldin Thune.

– Såpe og vann er det beste. Har du ikke det for hånden så kan du bruke håndsprit, sier kommunikasjonssjef i Boots Norge, Anne Margrethe Aldin Thune Foto: Boots Norge

Dette er en vare apotekene normalt ikke selger så mye av i Norge, og derfor er den enorme etterspørselen ganske uvanlig for apotekkjedene.

– Vi gjør det vi kan for å gi ut riktig informasjon til våre kunder. Det går jo blant annet på at munnbind ikke er noen fullgod beskyttelse mot virus.

UTSOLGT: NMD anbefaler støvmaske med ventil, men den er helt utsolgt. Foto: NMD

Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier Vitusapotek, opplyser at de får inn det som kalles «kirurgisk munnbind», men disse er heller ikke anbefalt for å forebygge smitte.

– Da anbefaler vi heller støvmaske med ventil, men disse er vi også helt utsolgt for, og vi vet ikke når vi får det inn igjen, sier kommunikasjonsrådgiver i NMD, Tonje Kinn til NRK.

– Vask hendene!

Både Boots-apotek, Apotek1 og Vitusapotek følger rådene som gis av Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie (H). Det beste rådet er enkelt.

– Det beste rådet til befolkningen er et råd som gjelder uansett om det er koronavirus eller en vanlig influensasituasjon. Vask hendene og host i tørkle eller i albuen dersom du ikke har et tørkle. Det er lurt uansett, men spesielt nå. Husk på det, vask hendene, sier helseminister Bent Høie til NRK.

– HOST I ALBUEN: Helseminister Bent Høie, anbefaler alle å gjøre det som uansett gjelder om det er koronavirus eller influensa. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

I går oppgraderte norske helsemyndigheter alvorlighetsgraden rundt en eventuell epidemi i Norge. Helsemyndigheter og helsetjenester landet rundt er i større grad blitt bedt om å være forberedt.

– Vi regner med at det vil komme smitte til Norge, og at det vil komme et utbrudd i Norge og vi må forberede oss på det.

– Da vil vi sikre den personen, og prøve å begrense smitten så mye som mulig, sier Høie.

Det er helsedirektoratet som har fullmakt til å koordinere dette.

– Dette har vi laget et opplegg for, befolkningen vil bli godt informert både lokalt i det området smittesituasjonen oppstår, og hvordan de skal forholde seg, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Mulig produksjon av verneutstyr

I dag har norske sykehus det de trenger av verneutstyr for et eventuelt utbrudd av koronaviruset i Norge.

– Men verneutstyr er etterspurt over hele verden. Produksjonen står nok ikke forhold den store etterspørselen som vi har nå, sier Guldvog.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Koronaviruset i Europa: Bør vi bli redde nå?».

Han legger til at de i dag undersøker om de kan sette i gang andre typer tiltak, som å produsere verneutstyr selv.

– En av de tingene vi vurderer er å forsøke å få i gang en type egenproduksjon av dette i Norge, sier Guldvog.

Les også: Koronasmitte i nye europeiske land

– Ikke oppsøk legevakten, men ring

Det kan være vanskelig å skille på om man er influensasyk eller syk av det nye koronaviruset.

Helsedirektoratet ber folk merke seg at man ikke skal oppsøke legevakten om vi tror vi har influensa.

– Ring legevakten på nummer 116 117, eller ring fastlegen din og gjør en avtale om hvordan undersøkelsen skal skje, sier Guldvog.

Det er for å hindre at du selv smitter andre pasienter på legekontoret.