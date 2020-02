Virusfaste amerikanere evakueres

Flere tusen passasjerer har siden forrige uke måttet holde seg inne på lugarene til cruiseskipet Diamond Princess, som ligger til kai i Yokohama i Japan.

Natt til mandag lokal tid fikk de første amerikanske passasjerene forlate skipet og gå om bord i busser som sto klare på kaia, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Søndag landet et fly i Tokyo for å frakte amerikanerne hjem.

EVAKUERES: Amerikanske myndigheter har sendt egne fly til Japan for å frakte cruisepassasjerene hjem. Foto: Jae C. Hong / AP

Flere hundre smittet om bord

Karantenene ble bestemt etter at det ble påvist covid-19-smitte hos en passasjer som gikk i land i Hongkong.

Lørdag morgen opplyste japanske helsemyndigheter at 355 om bord på skipet er smittet av viruset, det er om lag 3.700 mennesker på skipet.

75 år gamle Gay Courter sa til nyhetsbyrået Reuters forrige uke at han håpet amerikanske myndigheter ville hente hjem amerikanere.

– Det er bedre for oss å reise vekk herfra mens vi er i form til det, slik at vi kommer på et amerikansk sykehus hvis vi blir syke, sa han.

Amerikanske myndigheter besluttet lørdag at de amerikanske passasjerene om bord skulle få tilbud om å bli evakuert fra skipet og fløyet hjem til USA.

Når de kommer hjem må de i ny to ukers karantene.

Fakta om covid-19-viruset Ekspandér faktaboks En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

I Kina er det registrert 66.492 smittede, hvorav 1.523 personer er døde. 1.457 av disse befant seg i Hubei-provinsen.

En 80 år gammel kinesisk turist fra Hubei døde lørdag av viruset, det er det første covid-19-dødsfallet i Europa og også det første utenfor Asia.

Også Filippinene, Japan og Hongkong har hatt dødsfall som følge av viruset.

I tillegg til Kina er viruset påvist i 28 land, deriblant i Thailand, Japan, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Egypt. I tillegg er 285 personer smittet om bord på cruiseskipet Diamond Princess, som ligger til kai i Japan.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke og risikerer å dø, er fortsatt uklart.

WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan først ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Det nye viruset har fått det offisielle navnet covid-19. Kilde: NTB (AP, AFP, Store norske leksikon)

