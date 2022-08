Virke om strømpenger til bedriftene: – Det er ingen god løsning

– Problemet med å gi strømtilskudd er at det legger press på hele det norske næringslivet. Det er ingen god løsning, sier Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirkning i Virke.

I dag møtte Virke regjeringen for å diskutere strømkrisen som rammer næringslivet.

– Det er dessverre sånn at vi står i en situasjon med høye strømpriser, og virksomheter i bredden av næringslivet må finne løsninger, sier Sigurdsen.

Virke frykter at ekstra støtte fra staten til bedriftene kan føre til at det blir enda høyere inflasjon i Norge. Dette kan bidra til at økonomien overopphetes og at Norges Bank setter opp renten mer enn de ellers ville gjort.

Forslår lån

Arbeidsgiverorganisasjonen mener derfor at statsgaranterte lån til bedrifter som sliter med å betale strømregningen er en bedre løsning.

– Lån til bedriftene som trenger det er den beste løsningen akkurat nå, sier Sigurdsen.

Å gi strømstøtte som lån gjør det også mindre sannsynlig at ordningen misbrukes, mener han.

Virke mener at strømtilskudd bare bør gis til virksomheter som ikke kan dekke økte strømutgifter ved å sette opp egne priser.

– Det er noen virksomheter som ikke har mulighet til å ta ut økte strømkostnader på pris til kundene sine. Dette kan være frivillige innen helsevesenet eller museer, og så videre. De har ingen sjanse til å tjene inn dette og bør få tilskudd, sier Sigurdsen.

Regjeringen vil ha spisset strømstøtte

Bedrifter i store deler av Norge betaler stadig mer for strømmen.

Flere og flere politikere har derfor etterlyst en strømstøtteordning for bedriftene, som gjør at staten dekker deler av strømregningen.

En strømstøtteordning for private husholdninger er allerede på plass, og fra 1. september dekker staten 90 % av strømregningen til norske familier når prisen går over 70 øre per kilowattime.

– Som en ansvarlig regjering må vi ta hensyn til norsk økonomi som helhet, sier næringsminister Jan Christian Vestre til NRK.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at norsk økonomi som helhet går veldig bra. Foto: Remi Sagen / NRK

I likhet med Virke er ministeren opptatt av at en eventuell ordning for strømstøtte til bedriftene ikke må bidra til mer inflasjon og høyere renter.

– Vi må eventuelt lage ordninger som er målrettede og treffsikre. Og som ikke koster altfor mye penger, sier Vestre.