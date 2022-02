Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På pressekonferansen i dag la regjeringa fram fleire lettingar, blant anna for innreisekrav.

– Det er ikkje lenger krav til testing ved innreise til Noreg, men uvaksinerte må framleis ha med negativ test før innreise, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på pressekonferansen.

Det vil seie at frå kl. 23 i kveld slepp ein å stå i testkø ved forskjellige flyplassar og grenseovergangar.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder nå: Ekspandér faktaboks Oppdatert 01.02.2022. Generelle råd Praktiser god hånd- og hostehygiene

Vaksiner deg

Hold deg hjemme ved sykdom

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer Avstand og sosial kontakt Det anbefales å holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Se noen unntak fra denne anbefalingen/kravet under punktene om høyere utdanning og arrangementer og sammenkomster og organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.

Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole

Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand og unødvendige reiser til områder med mye smitte.

Ingen anbefalt antallsbegrensning på gjester hjemme.

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære. Munnbind Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass. Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.

Toppidrett kan gjennomføres som normalt. Barnehager, skoler og SFO Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. For barnehager, skoler og voksenopplæring innebærer det i praksis et krav om å drive på grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen.

De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves.

Anbefaling om jevnlig testing avvikles. Høyere utdanning Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Det anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Det legges opp til at studentene får en normalisert studiehverdag og et godt studiemiljø så langt det er mulig innenfor gjeldende anbefalinger.

Avstandsanbefalingen på 1 meter kan fravikes ved undervisning.

Anbefaling om jevnlig testing avvikles. Arbeidsliv Anbefaling om 1 meter avstand.

Arbeidsgivere anbefales å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I en slik vurdering kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.

Det bør tas hensyn til at man kan holde avstand.

Anbefaling om munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge. Arrangementer og sammenkomster Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster

Offentlige arrangementer

Ingen antallsbegrensninger.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.

Krav til arrangør om at arrangøren skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern. Serveringssteder Krav om skjenkestopp kl. 23.00 og bordservering oppheves.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Krav om registrering av gjester avvikles. Testing, karantene og isolasjon Personer som er smittet av koronaviruset skal isolere seg i 4 døgn. Smittede som har symptomer må i tillegg ha vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. Dette gjelder alle virusvarianter. De nye reglene om lengden på isolasjonstiden gjelder også for personer som er i isolasjon når reglene trer i kraft.

Forskriftsfestet karantene avvikles også for alle nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære anbefales å teste seg daglig i fem døgn etter siste nærkontakt med den smittede.

Personer som ikke kan unngå nærkontakt med den smittede i isolasjonsperioden, bør også teste seg daglig under isolasjonsperioden, og deretter daglig i fem døgn etter at isolasjonen er avsluttet, til sammen ni dager.

Testen bør tas som selvtest, men kan også gjennomføres som antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.

Utover dette anbefales bare personer med symptomer å teste seg. Øvrige nærkontakter uten symptomer anbefales ikke å teste seg, men bør være ekstra oppmerksomme på symptomer.

Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.

Det anbefales at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av en bekreftet smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder og unngår store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. I tillegg til å følge med på symptomer under hele testperioden. Ved symptomer bør man holde seg hjemme og teste seg.

Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.

Ved lokalt behov kan kommuner med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler, universiteter mv. Dette for å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer. Smittesporing Smittede sørger selv for å informere sine nærkontakter ved positiv test, men kommunen kan gi bistand ved behov.

Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av selvtester,hvor den enkelte kan registrere positiv selvtest.

Smittede anbefales å registrere positiv test i appen Smittestopp. Smittevernfaglig forsvarlig drift Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet, inkl. høyere utdanning.

Følgende øvrige virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende. Svalbard Personer som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard og personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19, har unntak fra krav om test før avreise til Svalbard.

Alle personer som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg innen 24 timer etter ankomst. Innreise – ankomst Norge Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.

Krav om attest for negativ test tatt før ankomst for personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Krav til test på grensen oppheves.

Avgjerande tiltak

– Å oppdatere innreiserestriksjonane er veldig viktig for å få utanlandsturistane til Noreg, som er veldig viktig for små og store reiselivsverksemder, seier bransjedirektør for kultur og opplevingar i Virke, Rhiannon Hovden Edwards.

MANGE HAR HATT DET TØFT: Bransjedirektør i Virke seier det har vore ei krevjande tid for reiselivet. Foto: Virke

Men det er den potensielle opphevinga av meteren om 14 dagar ho trur er avgjerande for mange i reiselivet.

– Det er med dei som med kulturlivet, dei må planlegge i god tid. Pandemien er ikkje over og hotell er ikkje fulle når ein knipsar i fingrane og seier restriksjonane er borte.

Og per no er det enno nokre innreiserestriksjonar.

Alle uvaksinerte som ikkje kan dokumentere dei har hatt covid-19 dei siste seks månadane, må framleis kunne vise til ein negativ test. Det er også eit krav at alle som reiser inn til Noreg, inkludert statsborgarar, framleis må registrere innreise til Noreg.

Hardt ramma næringsliv

Omsynet til norsk næringsliv er ei av grunnane som blir gitt for lettingane.

– Det har vore tøft for enkeltpersonar og enkeltbedrifter. Eg møtte sjølv aktørar i reiselivet i Trysil der folk hadde pantsett hus og heim for å kunne drive vidare, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferansen.

Det er ei verkelegheit Edwards kjenner att, og ho vektlegg kor viktig det er med dei tiltaksordningane og tilhøyrande kompensasjonsordningar som regjeringa no lovar.

– Reiselivet har frykteleg lite å gå på no etter to år i pandemi.

Må ta rekninga for fråvær

NHO er einige i at det ikkje blir enkelt for verksemdene, sjølv om det no blir lettingar.

– Det er slik at staten enno nektar folk å gå på jobb, samstundes som rekninga blir sendt til bedriftene, seier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerande direktør i NHO Service og Handel.

MÅ TA NOKO AV REKNINGA: NHO meiner det blir vanskeleg for fleire verksemder å økonomisk takle den smittebølgja som kjem. Foto: Jon Skille Amundsen 2016 / Jon Skille Amundsen 2016

Med lettingar kjem også større risiko for sjukefråvær, og Kaltenborn meiner regjeringa igjen bør kutte arbeidsgivarperioden for sjukefråvær til tre dagar.

– Vi fryktar at mange verksemder vil gå over ende denne vinteren om ikkje regjeringa og Stortinget ordnar opp i denne saka.

Saknar strategi

Henrik Asheim, Høgre sin parlamentariske nestleiar, er begeistra over at dei fleste tiltaka no kan fjernast.

– Ein pandemi er av natur vanskeleg å føresjå og kan overraske oss att, men kveldens lettingar er gode og etterlengta nyheiter no.

SAKNAR STRATEGI: Henrik Asheim håpar det snart blir forsvarleg å fjerne dei resterande tiltaka. Foto: Torstein Bøe / NTB

Likevel saknar han meir sikkerheit på når den nye koronastrategien til regjeringa kjem.

– Dei har gått bort frå å seie april, og over til å si at han kjem i løpet av våren. Ein ny strategi er viktig for å gi helsetenesta, kommunane, hardt ramma bedrifter og kvar enkelt av oss tryggleik og føreseielegheit.

– Gir ikkje meining

Sjølv om reiselivet fekk meir håp for feriesesongen etter i kveld, er ikkje alle i utelivsbransjen like begeistra.

– Dette var endå meir tøvete enn det eg trudde det kunne vere, seier Ola Smith-Simonsen, dagleg leiar på utestaden Jaeger i Oslo.

IKKJE NØGD: På Jaeger i Oslo hjelp ikkje lettingane som kjem. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Spesielt det at kravet om ein meter avstand består litt til er vanskeleg. Han meiner regjeringa og helsemyndigheitene ikkje har forståing for korleis det fungerer på bakken for folk i serveringsbransjen.

– Det er umogleg å forstå og gjennomføre dette på ein enkel måte, og nokre av tiltaka gir rett og slett ikkje meining.