Virke forventer at kjøpesentrene i Oslo-regionen får åpne torsdag

– Vi ønsker å bidra smittevernmessig med forslaget, sier Harald Jachwitz Andersen, som er direktør i Virke Handel til NRK.

Han sier det var et godt møte.

– I betydningen av at direktoratet og FHI lyttet, og at de anerkjente innspillene vi kom med. Samtidig fikk vi ingen signaler om de vil anbefale å avvikle tiltakene fra torsdag, selv om jeg går ut fra at det skjer.

«Vinmonopol-effekten»

Andersen mener at nedstengingen av kjøpesentrene har stikk motsatt effekt av det myndighetene ønsket.

– Vi vil ha tiltaket ut av myndighetenes verktøykasse. Det fungerer ikke smittevernmessig. Når nærsenteret er stengt, kjører du til senteret utenfor smittesonen. Kall det gjerne vinmonopol-effekten, sier Virke-direktøren.

Direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen Foto: Sara Vilde Solås / NRK

Da myndighetene stengte polutsalgene i Oslo-regionen, strømmet vinhungrige nordmenn til kommuner hvor utsalgene var åpne.

– Vi vil ha tiltaket ut av myndighetenes verktøykasse.

Andersen mener det bryter med hele logikken i smittevernarbeidet.

– Tiltaket bidrar til mer mobilitet, for folk kjører lenger for å handle. Det blir flere folk på færre kvadratmeter. Dette er ikke logisk.

Virke har hentet inn tall som viser at Romerikssenteret på Kløfta, som ligger rett utenfor det stengte området på østlandet, har hatt en vekst på 30 prosent etter nedstengningen. Amfi Borg i Sarpsborg hadde også en vekst på 30 prosent før de også måtte stenge på grunn av utbruddet i Halden.

Andersen ser også en lignende effekt i de nedstengte kommunene. Der har omsetningen gått kraftig opp hos mange butikker som er utenfor kjøpesentrene – og som dermed får lov å holde åpent.

– Det er ikke i norske butikker og kjøpesentre at smitten skjer, sier Virke-direktøren.

Stengt ned

I tre omganger har regjeringen stengt ned kjøpesentre i forbindelse med utbrudd med mutert virus.

Nye utbrudd fører til stengte kjøpesentre i mange kommuner. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Først førte utbruddet med den britiske varianten av koronavirus i Nordre Follo til svært strenge tiltak i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert Oslo.

Senere ble Halden, og flere kommuner rundt, stengt ned i forbindelse med utbrudd i en ishall.

Søndag stengte regjeringen ned i en rekke kommuner på Vestlandet, i forbindelse med utbruddene i Bergen og Ulvik.

Regjeringen har sagt at tiltakene i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo skal revurderes onsdag 10. februar.

Inviterte til innspillsmøte

– Helsedirektoratet inviterte i dag til et innspillsmøte med varehandelbransjen. Det var et bredt utvalg av norske butikkjeder, organisasjoner og sentereiere som ga sine innspill i møtet. Det sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Nina Aulie.

Nina Aulie, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Foto: Rebecca Ravneberg

Hun sier at møtet kom i stand som en oppfølging i forbindelse med nedstengingen av blant annet kjøpesentre, som følge av utbrudd av covid-19.

– Det er meget nyttig for Helsedirektoratet å få tilgang til underlag fra organisasjonene, samt å høre vurdering og refleksjoner fra butikkjeder, organisasjoner og sentereiere.

Aulie sier at de tar med seg dette i sitt videre arbeid, før de gir anbefalinger til regjeringen knyttet til smitteverntiltak.