Vipps fungerer igjen etter problemer

– Det har vært en feil med kjøp og betal-funksjonen som har berørt ganske mange av våre brukere. Det er veldig kjedelig på en dag hvor mange lag og foreninger skal bruke oss, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til NTB.

Hanne Kjærnes i Vipps sier at tjenesten var nede i snaut to timer fra 11.30. Foto: Vipps

Problemet startet ved 11.30-tiden og var løst snaut to timer senere.

Folk hadde problemer med betaling til bedrifter og organisasjoner gjennom Vipps, for eksempel betaling for is og pølser til foreninger og lag.

Ifølge Kjærnes gjaldt ikke problemet alle som har basert omsetningen sin på Vipps i dag og vennebetalinger fungerte som de skulle.

- Svært uheldig

Kommunikasjonssjefen erkjenner at det var svært uheldig at betalingstjenesten opplever problemer i dag.

– Vi er lei oss for at det går utover alle skoler, lag og foreninger som 17. mai er en kjempeviktig dag for, sier hun.

– Har dere fått mange henvendelser fra frusterte forbrukere?

– Det har vært mange henvendelser i dag og vi skjønner at det er en viktig dag. Og det er viktig at ting skal fungere som de skal, sier Kjærnes.

Mange skoler, lag og foreninger har de siste årene tatt i bruk Vipps-betaling på 17. mai, siden færre bruker kontanter, og mange rammes nå av at tjenesten ikke fungerer.

– Det ble litt mer hektisk enn det trengte å bli når Vipps ikke fungerer. Køene blir lange og vi måtte finne ekstra vekslepenger, sier Mari Line Eiken, ansvarlig for issalget på Fagerholt skole til NRK.

Klassekontakt for 4 c på Fagerholt skole, Kjell Ingar Torvik, var heller ikke fornøyd.

– Vipps må lære seg å skalere opp serverparken på sånne dager, sier han.