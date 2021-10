Vind i Tyskland gir billigere strøm i helgen

Den store produksjonen av vindkraft i Tyskland gjør at strømprisene kan bli negative over hele landet, skriver Teknisk Ukeblad.

Kabelforbindelsene gjør at dette også påvirker strømprisene i Norge denne helgen.

Særlig Sør-Norge vil oppleve kraftig fall.

Tysk vindkraft

Prisen vil ligge på rundt 19 øre/kWh fra lørdag kveld, bekrefter Edgeir Vårdal Aksnes, sjef i strømselskapet Tibber, overfor nettstedet.

Hvor lenge prisnivået vil holde seg, er umulig å si.

Mange vil kanskje tro at det er det voldsomme regnværet de siste dagene som påvirker kraftprisen, men Aksnes påpeker at det ikke er tilfellet.

– Det slår ikke ut så fort. Denne gangen er det tysk vindkraft som slår inn. Spesielt i Sør-Norge, men også i resten av landet. Dette er den positive siden av å ha kabler til utlandet hvor det er mye vindkraft, sier han.

Vindkraft og sol har forkjørsrett i det tyske strømnettet. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB

Store nedbørsmengder

Men selv om det ikke er regnet som får prisen til å synke nå, har nedbøren allerede påvirket prisen.

Estimatene for vinterprisen på 6 måneder framover har allerede falt mellom 10 og 20 prosent.

– Det har vært litt nedbør som forhindrer nye prisøkninger, men det vil ikke bli en billig vinter, sier Jeanne K. Tjomsland kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft til NRK.

Hun påpeker at strømforbruket vil øke når det går mot vinter og kaldere vær:

– Norske produsenter mangler fortsatt mye vann i sine magasiner, derfor er regnet godt nytt.

– Men snart øker også forbruket. Vi får håpe at det fortsetter å regne og at det blir mer vind i Tyskland, sier hun.

Politisk uenighet

Mange fryktet for hva som ville skje med den norske strømprisen, da den nye kraftkabelen til Storbritannia åpnet 1. oktober.

Og det har vært politisk uenighet rundt strømforbindelsen.

Flere analytikere mener at kabelen isolert sett vil gi noen øre høyere strømpris over tid, særlig i Sør-Norge. Men det betyr også at Norge får godt betalt for kraften vi selger.

I tillegg mener flere analytikere at kabelen kan bidra til større svingninger i prisene.