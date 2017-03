Ville vinne budrunden – skal ha forsøkt å bestikke eiendomsmegler

Denne uken må han møte i Oslo tingrett, tiltalt for forsøk på korrupsjon. Det var under en bursdagsfeiring kombinert med alkohol at 47-åringen sendte en tekstmelding til en eiendomsmegler.

Skal ha tilbudt 20.000 «under bordet»

I tekstmeldingen som ble sendt fra mannens telefon skal han ha tilbudt en eiendomsmegler 20.000 kroner «under bordet», dersom han fikk kjøpe en bolig på Kjeller på Romerike til takst.

TILTALT: Mannen er siktet for forsøk på korrupsjon, til uken må han møte i Oslo tingrett. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Til NRK forteller mannen at han på dette tidspunktet i 2014 uansett ikke hadde hatt evnen til å betale beløpet, han husker heller ikke å ha sendt tekstmeldingen.

– Jeg har aldri hatt noen kontakt med eiendomsmegleren, verken før eller siden. Jeg sendte en tekstmelding, som han ikke svarte på. Så jeg visste ikke at han hadde fått den, forteller han.

– Dette er ikke en reell sak. Uansett hadde jeg ikke penger på det tidspunktet, forklarer han.

Meldingen ble sendt rundt klokken 20.30 til eiendomsmegleren. På fredag møter 47-åringen i Oslo tingrett, tiltalt for forsøk på korrupsjon.

– Det syns jeg er ganske ille. Jeg har vært inne til politiet å redegjort for dette. Jeg forklarte dem at jeg ikke mente noe med det, sier mannen.

Norges Eiendomsmeglerforening: – Ikke noe å frykte

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforening, Carl O. Greving, kan ikke huske å ha hørt om lignende tilfeller tidligere. Han beskriver situasjonen som unik, men mener boligkjøpere ikke har noe å frykte.

UNIKT: Carl O. Greving beskriver situasjonen som unik. – Megleren er der for å være en sikkerhetsventil, sier han. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven

– Jeg vil nok si at publikum ikke har noen grunn til å frykte korrupsjon i bolighandelen. Megleren er der for å være en sikkerhetsventil som skal sørge for at budrunden går skikkelig for seg, sier Greving til NRK.

Han mener det er viktig at forsøk på korrupsjon blir avdekket og pådømt.

– Dette har med tilliten til handelen å gjøre. Bolighandel er jo en av de viktigste handlene folk gjør, forteller Greving.

I dette tilfellet gjorde eiendomsmegleren det riktige, forteller han. Nemlig å ikke svare på tekstmeldingen, og la budrunden bli gjennomført på vanlig måte.

Han påpeker likevel at det er viktig for meglere å ha kontroll på det som skjer i løpet av handelen.

– Dessverre så er det sånn at ikke alle kjøpere og selgere er dønn ærlige, sier Greving.