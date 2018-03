– Jeg fikk klar beskjed om at det stod for mye om Heiberg i boka. I et manus på 500 sider, så stod det kanskje 15-20 sider om Heiberg, sier forfatter Henrik Langeland til NRK.

– De mente at Heiberg hadde tatt for mye plass. Men for meg var det viktig at Heiberg fikk den plassen han fortjener i Akers historie. For å si det enkelt: hadde ikke Heiberg fusjonert Aker med Norcem, ville ikke Røkke hatt noe å kjøpe, sier Langeland.

Fokuset på Heiberg skal ha passet Røkke og Aker-systemet dårlig. De ønsket, i følge både forfatter og forlag, at boken først og fremst skulle være fortellingen om Kjell Inge Røkkes Aker.

Aker: Stemmer ikke

Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen sier til NRK at dette ikke stemmer.

– Det kan jeg avvise. Gerhard Heiberg er fortsatt en som står Aker nær og han er fortsatt medlem av Akers valgkomite, sier Kigen.

Men også forlagssjef Richard Aarø i Tiden norsk forlag bekrefter at omtalen av Heiberg var et stridstema i møtene med Aker.

– Røkke hadde et ønske om at Heibergs rolle ble tonet ned?

– Ja. Det var en del av problematikken, sier Aarø.

Et søk i manus NRK har gjort, viser at Akers tidligere styreleder Heiberg er omtalt på 56 av 412 sider i boken.

Jubileumsboken om Aker skulle etter planen utgis i anledning selskapets 175-årsjubileum, og Aker sier de har betalt rundt 4 millioner kroner til forlag og forfatter for utvikling av manus.

Kjell Inge Røkke og Aker fikk ikke stoppet forfatter Henrik Langelands bok om Aker, og svarte torsdag kveld med å legge ut et uferdig manus på sine nettsider.

Kom i helikopter til alpeby

Ett av stedene hvor Heiberg er omtalt handler om da Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten skal ha kommet til skistedet Zermatt i Sveits i løpet av vinterferien i 1996.

Da kjempet duoen fra Romsdal om aksjemakten i selskapet, og de ville sikre seg støtte fra daværende styreleder Heiberg.

Dermed dro de to med privatfly til Genève og deretter med helikopter til alpebyen, der Heiberg ferierte med sin kone.

«Heiberg kan fortsatt huske hvordan helikopteret landet i tett snødrev foran hotellet, og ut, under de piskende rotorbladene, dukket det opp to dresskledde og tynnskodde investorer. «Og så kom han jo, vassende gjennom snøen, han og Bjørn Rune Gjelsten, og skulle snakke med meg », står det i manuset som er lagt ut på Akers nettsider.

– Bør nok lese boken

Selv sier Heiberg til NRK at han ikke ønsker å kommentere at en av grunnene til at Aker stanset boken og selv publiserte et uferdig manus skal ha vært at han tok for stor plass i boken.

I det uferdige manuset som nå er publisert om Akers historie fremkommer Gerhard Heibergs navn på 56 av 412 sider. Til sammenligning er KJell Inge Røkke omtalt på 250 sider. Foto: NRK

– Nei. Jeg har ingen kommentarer til dette, og jeg har ikke lest boken som er publisert, sier Heiberg til NRK.

– Kommer du til å lese den?

– Det har jeg ikke tatt stilling til, men på ett eller annet tidspunkt bør jeg nok gjøre det, sier den tidligere Aker-toppen.

– Meningsløst å hevde at Kjell Inge Røkke har stanset boken

Akers informasjonsdirektør Atle Kigen sier til NRK at selskapet ikke ønsker å si noe mer om den planlagte jubileumsboken enn det som kommer frem i det forordet selskapet har lagt ut.

Det at denne boken ble stanset har ingenting med at boken inneholder ting som Aker ser på som problematiske, sier Kigen til NRK.

– Det er meningsløst å hevde at det er Kjell Inge Røkke som har stanset boken. Han har ikke engang lest den siste versjonen av manuset, sier Akers kommunikasjonsdirektør.

Han sier at flere i selskapet som har lest boka, som sier at den ikke representerer det Aker de kjenner.

– Vi mener at forlaget ikke har noen rett til å gi ut boka. Men vi vil ikke forfølge dette juridisk. Nå har vi lagt ut boken gratis, så kan alle som ønsker det lese den og selv gjøre opp sin mening, sier Kigen.