Ville oppheve handlingsregelen – strammer den til

Før Siv Jensen ble finansminister ville hun «legge handlingsregelen på skrothaugen» for å kunne prioritere investeringer i Norge fremfor å bygge opp oljefondet.

I partiprogrammet for 2013–2017 skriver Frp at de vil erstatte dagens handlingsregel med et nytt ankerfeste for den økonomiske politikken.

På dagens pressekonferanse med Erna Solberg forklarte finansminister Siv Jensen hvorfor hun nå strammer handlingsregelen til, fra 4 til 3 prosent.

– Vi har vurdert at en avkastning på 3 prosent er mer sannsynlig. Nå tilpasser vi kartet etter terrenget. Dette er anslag, og avkastningen kan bli både høyere og lavere i det enkelte år, sa finansminister Siv Jensen.

Fakta om handlingsregelen Ekspandér faktaboks * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig forsvarlig bruk av oljepengene. * Regelen forutsetter at vi over tid ikke bruker mer av oljefondet enn den forventede realavkastningen. Denne er igjen anslått til 4 prosent av fondets kapital. * På grunn av den internasjonale krisen har regjeringen de siste årene valgt å bruke mindre enn 4 prosent. I 2014 ble bruken satt til 2,9 prosent. * Med unntak av Fremskrittspartiet har det vært tverrpolitisk enighet bakhandlingsregelen, som ble innført i mars 2001. Sundvolden-erklæringen sier at handlingsregelen ligger fast. Kilde: NTB

Jensen viser til regjeringsplattformen

Flere i pressen lurte på hvordan dette rimer med Frps lovnader om å oppheve handlingsregelen.

– Spørsmålet om handlingsregelen ble avklart da Sundvollen-avtalen ble forhandlet. Det gjorde vi klart da, og det har vi gjort klart siden. Det mener jeg ligger fast, og er ikke gjenstand for diskusjon, svarte Jensen.

– Du har foreslått å skrote hele regelen tidligere. Vil Frp i sine partiprogrammer fremover står ved det opplegget regjeringen presenterer og stå ved en handlingsregel på tre prosent?

– Nå skal Fremskrittspartiet ha programbehandlingen sin på landsmøtet. Men det vi har vært opptatt av er at vi kan legge til rette for at vi kan investere mer i å bygge landet. Det har vi gjort i vår regjeringstid.

Hevder regelen ikke skjerpes

Jensen ble flere ganger utfordret på hvordan skjerpingen av handlingsregelen henger sammen med Frps politikk.

– Jeg skjerper ikke handlingsregelen, handlingsregelen ligger fast. Det vi gjør er å tilpasse kartet etter terrenget. Vi holder fast ved fleksibiliteten. Det er realøkonomien som avgjør hvor mye penger vi bruker. Og Fremskrittspartiet har sagt det også, at vi må vurdere hva vi gjør i de årlige budsjettene, svarte Jensen.

– Politisk endring

– VIKTIG DREINING: NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand mener det er en viktig dreining at Frp nå slår ring om handlingsregelen. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK mener Frp viser en dreining i politikken.

– Nå har dette gått gjennom stortingsgruppa og blitt vedtatt, så det er en ny retning i Frps politikk at de nå nok en gang godkjenner dette. De signerte regjeringsplattformen der handlingsregelen lå til grunn, men at de nå går med på denne endringen, understreker at det har vært en dreining i deres standpunkt til oljepengebruk sammenlignet med før partiet kom i regjering, sier Sand.

Han mener Frp nå har gått med på en strammere handlingsregel for offentlig pengebruk på sikt.

– Det betyr at den norske debatten om oljepengebruk vil se annerledes ut i årene fremover. Dette er en viktig del av norsk finanspolitisk debatt. Frps nye syn gjør at det er mer politisk konsensus om at man bør stramme inn oljepengebruken på sikt, mener Sand.