– På denne dagen skal alle være glade, men så ble den ødelagt.

Det sier moren til en av guttene som for to uker siden ikke håndhilste på rektor ved en vitnemålsutdeling for 10. klasse i Oslo. Dette er første gang de uttaler seg om saken.

– Rektor begynte å dra i ham, og ville tvinge han til å håndhilse. Så han begynte å gå bakover, og rektor begynte å snakke høyt «Vi bor i Norge. Dere er foreldrene. Dere har ansvar».

Moren forteller til NRK at det som skulle være en gledens dag, tok en brå og uventet vending.

Hendelsen ble filmet og har gått viralt i sosiale medier.

Rektoren har i ettertid beklaget seg og sagt til NRK at hun som voksen tar ansvar for hvordan det hele artet seg.

– Han er bare et barn, han har ikke gjort noe feil

Både elever og foreldre hadde møtt opp denne dagen for å overvære det stolte øyeblikket hvor 10.-klassingene skulle motta vitnemålsbeviset sitt.

Tre av guttene som skulle motta vitnemålet ville ikke håndhilse på rektoren, og la istedenfor hånden på brystet.

Moren forteller at hun ble overrasket da sønnen ikke strakk frem hånden for å hilse på rektoren.

– Jeg ble veldig overrasket, for alle i familien håndhilser. Men han viste respekt ved å ta hånden på brystet, som også er en måte å hilse på, sier hun.

OVERRASKET: Moren til gutten som ble filmet forteller at sønnen viste respekt ved å ta hånden til brystet Foto: Nadir Alam / NRK

– Noen har skrevet og ment at din sønn og guttene er ekstremister. Hva sier du til det?

– Han er bare et barn, han har ikke gjort noe feil. Det er hans frihet å ikke håndhilse, sier moren.

Hun forklarer videre at både hun og sønnen reagerte på rektorens umiddelbare respons, og at dagen ble «ødelagt på grunn av hennes reaksjon».

– Reaksjonen til rektor var veldig uventet og overdrevet, sier moren.

Noen dager etter hendelsen sendte rektoren ut en beklagelse til foresatte ved skolen. I beklagelsen sin skriver rektoren at videoen er klippet og redigert.

– Det var mange som filmet den dagen, videoene er ikke redigerte. Så jeg syns ikke beklagelsen hennes ble gjort på en ordentlig måte. Jeg skulle ønske skolen ringte for å prate med oss om det som har skjedd.

– Det er våre gutter som er ofre i denne situasjonen

NRK har også snakket med søsteren til en av de andre guttene som var involvert i hendelsen.

Hun forteller at den siste tiden har vært tung for familien og guttene.

– Kommentarfeltene er stygge. Det er trusler og linking til terror, sier hun.

Søsteren stiller spørsmål ved at det trekkes linjer til både kvinnefiendtlige holdninger, ekstremister og terrorister hvis gutter med flerkulturell bakgrunn ikke vil håndhilse.

TUNGT: Søsteren til en av de involverte guttene sier at den siste tiden har vært tung for familien Foto: Nadir Alam / NRK

Hun mener det «ikke er uvanlig at ungdommer i grunnskolen ikke gjør som du vil», og at det har blitt malt et uriktig bilde av guttene.

– Dette er gode gutter, sier hun.

Hun sier også at hendelsen ikke var planlagt fra guttene sin side, og at situasjonen som oppstod var et «sjokk for alle sammen».

– Uansett bakteppe for dette opptrinnet så bør rektor være profesjonell nok til å ta opp saken i enerom med den aktuelle eleven og foreldrene, og ikke foran hele forsamlingen, sier søsteren.

Varslingssak mot rektoren

Noen dager etter hendelsen ble det sendt i et varsel mot rektoren, og sist uke ble det også sendt inn en bekymringsmelding, som følge av responsen hennes.

Det er flere lærere som har sendt inn bekymringsmeldingen mot rektoren.

NRK har prøvd å få tak i rektoren, men har ikke fått svar.

I en tidligere sak skriver rektoren til NRK at hun har beklaget og sier at reaksjonen hennes var for sterk og konfronterende.

– Når det er sagt, er jeg ikke enig i at det var rasistiske uttalelser. Jeg mener fortsatt budskapet jeg ønsket å formidle når jeg henvendte meg til salen, er viktig.

– Verdikollisjonen mellom den unges behov for å gi uttrykk for at han ut ifra sin overbevisning ikke kunne ta en kvinne i hånden, kolliderte med mitt ønske om å stadfeste anerkjennelsen av 10 års skolegang.

– Erkjennelsen av at det i denne konteksten er mitt ansvar som voksen for hvordan det hele utartet, er imidlertid ikke vanskelig å ta, sier rektoren til NRK.