Ville ha finnerlønn – kan få fengsel isteden

Lille julaften i fjor. Den 23 år gamle mannen oppdaget en veske han mente var gjenglemt i taxfreebutikken på Oslo Lufthavn.

– Det var ingen som sto i nærheten av den. Jeg sto der en stund, og forsøkte å se etter folk som kunne ha glemt den, sier mannen til NRK. Han vil være anonym.

Han forteller at han kikket oppi vesken for å se om han kunne finne et ID-kort. Det gjorde han, i tillegg til store mengder kontanter.

– Jeg ble litt stressa. Det var i hvert fall 2000 euro, en tilsvarende mengde dollar og noe i Saudi-Arabisk valuta, forteller 24-åringen til NRK.

2000 euro tilsvarer cirka 19.500 norske kroner.

Håpet på finnerlønn

Etter å ha lett etter eieren, gikk han for å finne hittegodskontoret. Da dette befant seg utenfor utenlandsterminalen, valgte han heller å levere vesken til en flyplassansatt. Han tok selv vare på lommeboken. Mannen hevder at han ikke ville gi fra seg så mye penger til noen andre enn eieren. Dessuten håpet han å kunne få finnerlønn.

– Jeg ville gi den til ham personlig, sier mannen.

Han satte seg ned for å spise og forsøke å finne et telefonnummer til eieren, som viste seg å være fra utlandet. Da han ikke fant det, bestemte han seg for å levere pengene til politiet. På veien dit, møtte han to vektere.

– De spurte om jeg hadde funnet veska. De sa de hadde funnet eieren, og at jeg skulle bli med bort til ham slik at han kunne få si takk.

Det viste seg at vekterne mente han hadde stjålet pengene. Nå er han tiltalt for tyveri.

Tiltalt for tyveri

Påtalemyndigheten ønsker ikke å forhåndsprosedere noe i media, sier politiadvokat i Øst Politidistrikt, Kjetil Jansen.

Straffeloven § 321 første ledd Ekspandér faktaboks for å ha tatt en gjenstand som tilhører en annen, med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å selge, forbruke eller på annen måte tilegne seg den.

Strafferammen for det han er tiltalt for er bot eller fengsel i inntil to år.

– Generelt kan jeg si at det reelle straffenivået ligger betydelig lavere enn to år. Det fastsettes normalt ut fra hvilke verdier som er involvert og omstendighetene for øvrig, sier Jansen.

Jan Inge Thesen ved Advokatfirmaet Robertsen er mannens forsvarer.

FORSVAREREN: Jan Inge Thesen mener dette er ikke en tyverisak i det hele tatt. Foto: PAUL PAIEWONSKY / ADVOKATFIRMAET ROBERTSON

– Jeg mener dette ikke er en tyverisak i det hele tatt. Skal det være det, må du ha tatt noe fra noen, sier han.

– Dette var en gjenglemt gjenstand. Attpåtil, ble pengene levert tilbake innen en halvtime. Ingenting manglet. Jeg mener klienten har oppført seg forsvarlig og ordentlig, det er ingenting som tyder på at han hadde uærlige hensikter. Overvåkningsfilmen viser at han gikk med vesken åpent foran seg rundt i butikken, og det ser ut som han ser etter noen. Da han kjøpte seg mat, brukte han eget bankkort. Det har vi fremlagt bevis for, sier Thesen til NRK.

Forsvareren mener klienten har opptrådt korrekt i henhold til hittegodsloven.

Lov om hittegods Ekspandér faktaboks Dette sier loven: § 1.Hittegods er lausøyre som har kome bort for innehavaren utan at han ville det, og som nokon har funne og teke hand um. Ville dyr eller andre pelsdyr enn mink som har rømt og sidan vert attfanga eller eventuelt drepne etter tiltak av andre enn eigaren, vert rekna for hittegods. Funne bufe og andre husdyr, berga fiskereiskap og båtreinad, vrakgods og annan bortkomen lausøyre som det er gjeve føresegner om i serskild lov, skal ikkje reknast for hittegods utan det går fram av serføresegnene. Jordgrave gods og annan lausøyre som har lege gøymd lenge på fast eigedom eller i ein lausøyreting, skal ikkje reknast for hittegods, når det synest klårt etter tilhøva at det ikkje lenger er rimeleg von å finna ut kven som er eigar. Eigaren til grunn, bygning eller lausøyreting der slikt funn vart gjort, og finnaren skal ha kvar sin halvpart av det som er funne. Kjem godset inn under lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, gjeld føresegnene der. Kongen kan gjeva serlege føresegner om kva det skal gjerast med gods som sjømenn eig eller rår over og som er inngjeve til norsk stasjon i utlandet eller sendt heim derifrå til styremakt her i riket. § 2.Veit finnaren kven det er som eig godset eller får han greie på det, skal han straks gjeva godset attende eller gjeva eigaren rådvelde over det. Veit ikkje finnaren kven eigaren er, og får han heller ikkje kjennskap til det, skal han snarest råd er melda funnet til politiet på den staden der godset er funne. Det same skal finnaren gjera når eigaren er oppmoda om å henta godset, men ikkje gjer det innan rimeleg tid, eller han nektar å svara finnarløn eller annan kostnad som er komen på. § 3. Når nokon av tenestefolket i eit samferdsleføretak for ålmenta finn hittegods i eignelut eller på område som føretaket rår over, skal han ta vare på godset om ikkje eigaren straks kan få det att. Finn andre hittegods på ein slik stad, skal dei la nokon av tenestefolket få det. Det same gjeld hittegods som vert funne i kyrkje, samlingshus, skule, teater, kinematograf, hotell, herbyrge, vertshus, kontor, arbeidsplass, butikk eller liknande. Melder ikkje eigaren seg og hentar godset innan rimeleg tid, skal den eller dei som står for institusjonen eller føretaket, syta for at godset vert overlate til politiet etter reglane for hittegods. På same måten gjeld føresegnene i denne paragrafen gods som er gjeve inn for å takast vare på eller sendast og som ikkje vert henta i rett tid eller vert liggjande av di vederlaget ikkje vert ytt eller av di rett mottakar ikkje kan finnast. Dette gjeld og ferdagods og anna som vert gløymt eller halde att i hotell, herbyrge eller liknande. Likeins gjeld det vinst i lutspel når vinsten ikkje vert henta og gjeldande føresegn ikkje fastset annan framgangsmåte. Paragrafen gjeld ikkje postsendingar som det er gjeve serlege føresegner om i lov eller med heimel i lov. Kongen kan samtykkja i at offentleg institusjon og likeins samferdsleføretak for ålmenta kan fara åt med hittegods på onnor vis enn det som er sagt i denne lova. § 4.Når nokon gjev melding om hittegods i samsvar med § 2 andre leden, skal han samstundes eller så snart råd er etterpå gjeva godset til politiet. Vert det sers vanskeleg eller sers kostesamt, skal politiet henta godset. Politiet kan samtykkja i at finnaren tek vare på godset, når serlege grunnar gjer det tenlegt. § 5.Den som sit med hittegods, skal ta vel vare på det. Kjem godset bort eller vert det nemnande skadt og han har fare grovt aktlaust åt, er han ansvarleg for tapet som eigaren lid. § 6.Når politiet tek mot hittegods, skal det gjera dei etterrøkjingane etter eigaren som det etter tilhøva er rimeleg å gjera. Er godset heller verdfullt eller er det rimeleg av andre grunnar, bør funnet gjerast kjent med oppslag, lysing i blad eller på annan tenleg måte. Melder eigaren seg og provar retten sin, skal han få godset att mot å greida finnarløn og annan kostnad og krav som er nemnde i § 7, tridje leden. § 7.Vert ikkje hittegodset gjeve attende til eigaren innan 3 månader etter at politiet tok vare på det eller samtykte i at finnaren tok vare på det, skal det seljast gjennom namsmyndigheitene etter reglane om tvangssal så langt dei høver. Reglane i tvangsfullbyrdelsesloven § 8-16 fyrste ledd gjelder ikkje i dette høvet. Gods som truleg ikkje kan vendast i pengar, skal gjevast til finnaren eller andre om vedkommande ynskjer det, eller det skal handsamast som avfall etter reglane i forurensningsloven. Melder eigaren seg og provar retten sin før salet, skal salsinnkoma gjevast til han etter at finnarløn og annan kostnad er frådregne. I andre høve skal finnaren ha ein tredjepart av salsinnkoma, når kostnaden er dregen frå, og to tredjepartar skal gå til statskassa. Det som finnaren eller eigaren skal ha, fell til statskassa når han ikkje melder seg og krev pengane innan 3 månader etter han er varsla. Har nokon krav på vederlag for di han har ført eller teke vare på gods som er nemnt i § 3, eller har han andre krav som han kunne gjort gjeldande med å halda godset tilbake, skal han ha vederlag av salsinnkoma før noko går til eigaren eller til statskassa. § 8.Hittegods som ikkje toler å liggja eller ikkje kan liggja lenge utan monaleg kostnad eller verdmink, skal politiet få selt underhand eller gjennom namsmyndigheitene etter reglane om tvangssal så langt dei høver, så snart det er tenleg å gjera det, endå om tremånadsfristen ikkje er ute. Reglane i tvangsfullbyrdelsesloven § 8-16 fyrste leden gjelder ikkje i dette høvet. Melder eigaren seg og provar retten sin før fristen er ute, skal han få salsinnkoma etter at finnarlønn og annan kostnad er dregen frå. Elles gjeld reglane i § 7 andre ledd andre og tredje punktum og tredje ledd. 0Endra med lover 3 juni 1983 nr. 43, 26 juni 1992 nr. 86, 20 juni 2003 nr. 45 (ikr. 1 juli 2003 iflg. res. 20 juni 2003 nr. 712). § 9. Finnaren kan nekta å gjeva hittegodset frå seg til eigaren før eigaren har svara ei høveleg finnarløn og den kostnaden som finnaren har havt med godset. Vert ikkje partane samde, fastset politiet kor mykje finnaren skal ha. For slikt gods som er nemnt i § 3, kan det ikkje krevjast finnarløn. Hittegods som politiet har teke vare på, skal eigaren berre få att mot å yta så stor finnarløn som politiet fastset, så nær som når det gjeld gods som nemnt i § 3 eller det er gjeve avkall på finnarløn eller finnaren samtykkjer. Når finnarløn vert fastsett, skal det takast omsyn til kva slag gods det gjeld, kva verde det har, kva stad det er funne og andre omstende i samband med funnet. Finnarløn bør vanleg ikkje setjast til meir enn 20 prosent og ikkje over kr. 15 når verdet på godset er kr. 100 eller mindre, 15 prosent, men ikkje over kr. 50 på større verde til det kjem opp i kr. 500 og ikkje meir enn 10 prosent når verdet er over kr. 500. Finnarløn som politiet har godskrive finnaren, skal gå til statskassa om finnaren ikkje melder seg og krev pengane innan 3 månader etter at han har fått varsel. § 10. Det som er fastsett i §§ 2-3 og 5-9 om eigar av hittegods, gjeld på tilsvarande måte den som på lovleg vis har havt tingen med heimel i bruksrett, panterett, leigerett eller annan slik rett. Innkome frå sal av hittegods etter §§ 7 og 8 skal gå til eigaren ifall det ikkje melder seg nokon annan som provar at han har retten til pengane eller til noko av dei. § 11. Avgjerd som lensmannen tek om finnarløn og annan kostnad som skal svarast før eigaren får hittegodset att, kan klagast inn for politimeisteren, når tvisten gjeld ein sum på kr. 100 eller meir, eller klagaren meiner avgjerda er lovstridig. Avgjerd som politimeisteren tek i fyrste hand eller i klagesak, kan klagast inn for departementet på det grunnlag at avgjerda er lovstridig. § 12. Den som ulovlig tilegner seg hittegods, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Den som ulovlig unnlater innen rimelig tid å anmelde en funnet gjenstand til politiet eller å innlevere den til politiet eller andre som etter bestemmelse i lov skal ta vare på den, straffes med bøter. § 13. Kongen eller den han gjev fullmakt, kan gjeva nærare reglar til utfylling og gjennomføring av føresegnene i denne lova. (Kilde: Lovdata.no)

– Denne saken er alvorlig dersom påtalemyndigheten resonnerer seg frem til at folk som finner ting, kan bli dømt for tyveri. Det kan medføre at ingen tør å ta vare på gjenglemte gjenstander, sier han.

Saken skal opp i Øvre Romerike tingrett tirsdag.