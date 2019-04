Ville bare sitte på T-banen, ble slått i ansiktet av drapsforsøksiktet mann

Natt til søndag ble en kvinne i 20-årene knivstukket i magen av en mann i 40-årene ved Birkelunden på Grünerløkka i Oslo.

Kvinnen gikk sammen med en venninne, og mannen er nå siktet for drapsforsøk på begge to, bekrefter politiet.

Kvinnene skal i følge politiet være tilfeldige ofre, og mannen er varetektsfengslet i fire uker.

– Han erkjenner de faktiske forholdene, men erkjenner ikke straffskyld, opplyser forsvarer Anja K. Hellander til NRK.

For to år siden var Hans Christian Brodwall Nielsen på vei til jobb da han møtte mannen i 40-årene på T-banen.

Nielsen forteller at han lette etter sitteplass da han så en mann som satt med en bag på setet ved siden av seg. Han ba mannen om å flytte bagen, men det nektet han å gjøre.

– Jeg valgte derfor å flytte bagen hans selv, men det skulle jeg kanskje ikke ha gjort. Han ble helt vill av sinne og begynte og skrike og banne høyt før han slo meg i ansiktet, forteller han.

– Et tilfeldig offer

Nielsen valgte å politianmelde forholdet og mannen, som har både portugisisk og kanadisk pass, ble dømt til 14 dagers betinget fengsel. Mannen hevder selv at han ikke mente å slå, står det i rettsdokumentene NRK har fått innsyn i.

64-åringen synes det er ekkelt å tenke på knivstikkingen natt til søndag.

– Det er jo helt forferdelig. Jeg tenker selvfølgelig at det kunne vært meg som hadde blitt knivstukket, sier Nielsen.

Han mener den siktede burde ha fått en strengere dom i 2017.

– Jeg synes det er dumt at han fikk en så liten straff, at han fikk bli værende i landet og gjøre noe enda verre mot noen andre. Jeg håper det går bra med kvinnen og at denne mannen aldri får mulighet til å gjøre noe liknende igjen, sier han.

Foto: Daniel D.Laabak / TIPSER.NO

Han beskriver mannen som ekstremt ustabil.

– Jeg var definitivt et tilfeldig offer til tross for at jeg aktivt gikk inn i situasjonen. Jeg har jo bedt folk om å gjøre plass i etterkant også – og det har jo gått bra.

Psykiatrisk evaluering

Mannen sitter nå varetektsfengslet i Oslo.

– Vi ba om varetekt av flere grunner. Både bevisforspillelsesfare, gjentagelsesfare og unndragelsesfare lå til grunn, men det var primært gjentagelsesfaren vi la mest vekt på, sier politiadvokat Rita Parnas til NRK.

Politiet har bedt om en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering av siktede for å undersøke om han er strafferettslig tilregnelig.

– Vi har anmodet en foreløpig undersøkelse av tilregnelighet for å vurdere hva vi skal gjøre videre. Så får vi se hvordan vi skal følge dette opp når konklusjonen kommer. Dersom de konkluderer med at vi burde foreta en full judisiell observasjon, så vil vi jo sette i gang med den prosessen, sier Parnas.

Hun forteller at de har tatt avhør av begge fornærmede og at de vil bruke mye tid fremover på å kartlegge den siktede.

– Vi må finne ut mer om hvem han er og hvorfor han kom til Norge.

– Hva kan dere si om hendelsesforløpet?

– Vi har ennå ikke avhørt siktede ferdig, så vi ønsker ikke å gå ut med disse opplysningene før vi vet mer om hva som faktisk har skjedd, sier hun.