Vilde-Marie (22) skulle bare en kort tur: Ble spurt om sex av drosjesjåføren

Vilde-Marie Sivertsen (22) skulle en kort tur fra Bislett til Hegdehaugsveien i Oslo i fjor sommer.

Det var sent på natten, og hun satte seg i en drosje som tilbød å kjøre henne gratis. Men rett før de var fremme begynte sjåføren å oppføre seg trakasserende.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Slapp ikke ut av bilen

Vilde-Marie husker ikke akkurat hvilket drosjeselskap det var, men er sikker på at det var en sort bil med en logo på siden. Hun sier hun aldri ville satt seg i en ukjent bil hvis det ikke hadde sett ut som en ordentlig taxi.

– Jeg satte meg inn, og etter kort tid kom vi frem til Hegdehaugsveien. Men da ville han ikke slippe meg ut, han ville kjøre mer. «Vi skal bare kjøre fem minutter til», sa han, og slapp meg ikke ut av bilen, forteller Vilde-Marie til NRK.

Resten av turen ble svært ubehagelig.

– Han begynte å spørre om jeg liker sex, og om jeg vil ha sex med ham; Om jeg liker penisen hans, og om han kan ta meg på puppene, forteller hun videre.

Flere ganger prøvde hun å få sjåføren til å skjønne at hun ikke var interessert, blant annet ved å si at hun liker jenter.

– Men da begynte han å spørre masse om det, og fetisjere det. Det var jo bare en historie jeg fant på, sier hun.

– Etter hvert kjørte han tilbake til Bislett, inn på en mørk parkeringsplass, og stoppet bilen. Da begynte hjertet mitt å banke. Da tenkte jeg: «Nå må jeg komme meg ut, for nå kan det gå fryktelig galt.», sier Vilde-Marie.

Heldigvis kom hun seg ut.

Filmet med telefonen

Vilde-Marie bestemte seg for å filme sjåføren i det skjulte, for å bruke som bevis i tilfelle noe enda verre skulle skje.

I lang tid ville hun ikke engang se på videoen, men for noen dager siden bestemte hun seg for å gjøre det. Hun la den ut på det sosiale mediet TikTok. Responsen har vært enorm, og mange sier de har opplevd liknende situasjoner.

– Jeg hadde angst for å se hva han faktisk sa til meg den gangen, så jeg turte ikke å se på den før for noen dager siden. Da fikk jeg litt av et sjokk, og tenkte at dette må jeg dele med andre, sier Vilde-Marie.

– Det er viktig at det blir oppmerksomhet rundt dette. Det skal jo være trygt å kjøre med taxi, men det er dessverre ikke det, sier hun.

Det er heller ikke første gangen hun opplever seksuell trakassering fra drosjesjåfører. Men aldri har det vært så drøyt.

– Kanskje åtte av ti ganger blir jeg spurt om telefonnummeret mitt, forteller Vilde-Marie.

Flere tusen har kommentert videoen Vilde-Marie la ut på TikTok. Politiets nettpatrulje ba henne ta kontakt. Foto: Skjermdump fra TikTok

Anmeldes til politiet

Blant dem som kommenterte videoen til Vilde-Marie var politiets nettpatrulje. Hun sier at hun har vært i kontakt med politiet og at saken vil anmeldes.

En person skal ha kjent igjen sjåføren og sendt Vilde-Marie navnet for å hjelpe med anmeldelsen.

Vilde-Marie har en klar melding til sjåføren:

– Jeg håper virkelig ikke dette har skjedd med andre enn meg, og du må komme deg ut av denne bransjen. Dette er ikke akseptabel oppførsel i det hele tatt, sier hun.

Nå oppfordrer hun alle til å unngå å ta taxi alene, særlig sent på kvelden.

– Det er mye tryggere når man er to, sier Vilde-Marie.