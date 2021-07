Vilde (25) sa opp jobben for å sy: – Klar for å satse 100 prosent

Fra 2019 til 2020 har aksjeselskaper hatt en økning på 23 prosent blant aldersgruppen 16–24 år, ifølge SSB.

Hvilke næringer er mest populære? Ekspandér faktaboks Dersom vi ser bort ifra aksjeselskaper, da det enda ikke finnes oversikt på dette, men kun ser på enkeltpersonforetak, selskap med delt ansvar og ansvarlig selskap, er dette de mest populære næringene gjennom 2019 og 2020: Kunstnerisk virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter. Mest populært i begge år.

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet. Nest mest populært begge år.

Næringen som har hatt størst økning, uavhengig av popularitet, er detaljhandel, unntatt motorvogner. Dette omfatter ofte salg av varer til private husholdninger. Dette steg 46 prosent fra 2019 til 2020. Dette gjelder aldersgruppen 16-24 år. Kilde: Tall fra SSB

I dag lever Vilde Berg-Larsen av å sy sine egne klær, for så å selge dem over nettet.

– Jeg tror ikke det hadde gått uten Instagram, sier Vilde Berg-Larsen.

Det hele startet ved at hun postet bilder av en topp på Instagram, som var både designet og sydd selv. Det skulle bli starten på noe større.

Siden det «tok av» har Vilde tilbrakt flere timer bak symaskinen. Foto: Peder Bergholt / NRK

Flere sendte henne meldinger; nysgjerrige på hvor de kunne få tak i lignende plagg. I dag har hun over 5000 følgere og egen nettside.

– Plutselig blusset det helt opp, og etterspørselen ble stor, forteller hun til NRK.

Selv om designeren har sydd helt siden barnehagen, har det kun vært en sidehobby. Men nylig sendte Berg-Larsen oppsigelse til jobben hos motekjeden Isabel Marant i Oslo.

– Nå er jeg klar til å satse 100 prosent og drive med det på fulltid. Jeg tenkte at det enten er nå eller aldri. Det er jo ikke noe annet jeg vil, så da må jeg satse på det. Og når det går så bra som det gjør, tør jeg i hvert fall, sier Berg-Larsen.

Takket nei til store motehus

I starten solgte hun mest gjennom Tise og egen Instagram, men i dag har hun utvidet bedriften med egen nettside.

I juli satte hun rekord – med det største slippet hun har hatt. Berg-Larsen sydde 70 topper på en uke – hvor alt gikk unna på en og en halv dag.

– Og det skal bli enda mer, og smiler hun.

Nå drømmer hun om eget motehus og studio, sammen med søsteren som er fotograf. Designeren har planen klar.

Skissebok for inspirasjon til nye plagg. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Deretter vil jeg starte egen pop-up butikk. Etterhvert vil jeg ha en egen fysisk butikk som går rundt, i tillegg til nettbutikken, sier Berg-Larsen.

Målet er å klare det på egen hånd. For selv om hun har blitt tilbudt to fristende jobber fra etablerte moteaktører, har hun takket nei hver gang.

– Det er enda mer spennende å utvikle sitt eget. Det er dette jeg alltid har drømt om å gjøre. Det er som min lille baby. Hvis jeg skal designe for noen andre, kan jeg ikke sy mine egne ting, forklarer hun.

Vilde viser frem den første toppen hun lagde og postet på sosiale medier. Foto: Peder Bergholt / NRK

Kriser har banet vei

I 2019 samlet klimaoppgjøret en hel generasjon unge mennesker – rasende på voksne som ikke tar klimaendringer på alvor, og krisen kom til uttrykk.

Foruten klimaengasjement skiller dagens generasjon seg ut. De unge er også de flinkeste foran PC-skjermen, viser tall fra SSB.

Samme generasjon er med på skape morgendagens arbeidsliv. De unge i dag tenker annerledes, mener Einar Gullaksen (21) i «ViLeier.no».

– Det handler om at folk bruker ressursene de har på best mulig måte. Vi har lært at vi er nødt til å holde oss innenfor visse rammer og stå på sammen, sier Gullaksen til NRK.

Einar Gullaksen i «ViLeier.no» viser frem applikasjonen. Foto: Privat

I februar startet Gullaksen og medstudenter en bedrift som jobber mot nettopp dette; å tilrettelegge for de mulighetene som allerede finnes der ute.

Les også: Vil gjøre varelevering grønnere

ViLeier.no skal nemlig være en tilsvarende utleier-løsning som Airbnb har for leiligheter, bare med lager-, parkering og båtplasser.

Et halvt år senere lanserte de både nettside og app.

Gikk fra dør til dør

Før Gullaksen og resten av ViLeier.no skulle satse på forretningsideen, måtte de undersøke hvorvidt det var marked for tjenesten de ønsket å tilby.

De gikk fra dør til dør, og fant flere som hadde en bod eller garasje som de ikke brukte.

Les også: Privat utleie skyter til værs

– Vi snakket også med studenter som for eksempel ikke hadde noe sted å oppbevare tingene sine, før de flyttet til nye steder. Det var da vi skjønte at det var et marked for ViLeier.no, sier han.

Johannes With (t.v.), Andreas Barreth og Einar Gullaksen (t.h.) bak «ViLeier.no» gå sammen på entreprenørskapslinjen ved BI. Foto: Privat

Entreprenøren mener de unge klarer å se behov som eldre kanskje ikke ser.

– Vi greier å løse problemer på en ny måte enn før. Vi er jo egentlig økonomistudenter, men likevel klarte vi å skape en plattform med de IT-kunnskapene vi allerede hadde. Vi unge forstår at digitalisering er fremtiden, sier han.

– Det er mange Mark Zuckerbergs og Elon Musks der ute som bare aldri turte å ta tyren ved hornene og vi vil bli de neste, legger han til.

Hvorfor de unge tør å satse mer nå, kan være en reaksjon som følge av pandemien, mener psykolog.

– Covid fungerer som en vekker og minner om at livet er nå. Dette har stimulert til livsvalg og endringer. Noen har sett verdien i fast ansettelse og tryggheten det gir, mens andre har omfavnet gründerdrømmen, sier psykolog Carina Carl.

Har blitt en trend

Koronaviruset har gitt 16 måneder med begrensninger. Dette kan ha gjort at flere unge har kjent på savnet etter frihet.

– Derfor er det mange som kaster seg over mulighetene når man får være fri igjen. Vi kan velge å vende tilbake, eller vi kan velge å skape noe nytt – og ta med oss det beste, sier høyskolelektor Silje Jansen, fra institutt for strategi og entreprenørskap på BI.

Høyskolelektor Silje Jansen, BI. Foto: privat

Les også: Rekordmange satser som gründere under pandemien

De har opplevd en stor pågang de siste årene. Hun sier unge har innsett at man kommer til å bruke store deler av livet sitt på arbeidsplassen.

– Da vil man jobbe med noe man virkelig har troen på. Det er en trend for å ville starte egen bedrift, fordi flere ønsker å forme sin egen fremtid, sier Jansen til NRK.

– Jeg håper flere unge ser muligheten entreprenørskap har, og tør å gå den veien, smiler hun.