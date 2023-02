– Hvis jeg blir sendt tilbake, blir jeg jo rett og slett drept.

Det sier mannen i slutten av tyveårene, som ønsker å være anonym.

Han har sonet en straff på flere år i fengsel for oppbevaring og salg av narkotika. Som følge av straffen, mistet han oppholdstillatelsen sin i Norge, og fikk vedtak om at han skal utvises til Iran.

Mannen har en rekke tatoveringer på armer, ben og hals. Tatoveringene viser blant annet symboler knyttet til homofili og kristendom. En av dem viser også teksten «Død over den islamske republikken» på persisk.

Den straffedømte kurderen er fortvilet over at Utlendingsnemnda i sitt vedtak har lagt til grunn at han kan dekke tatoveringene med klær om han skulle bli sendt tilbake til Iran.

– Jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men jeg vet at jeg ikke slipper unna så lett, sier mannen.

– Faren for dødsstraff er til stede

Mahmood Amiry-Moghaddam er leder av Iran Human Rights, en menneskerettighetsorganisasjon med base i Norge som kjemper for avskaffelse av dødsstraff.

Han mener det er uforsvarlig av norske myndigheter å returnere den kurdiske mannen med tatoveringer til Iran, med tanke på hvordan situasjonen i landet er nå.

– Faren for forfølgelse, for fengsling, for umenneskelig behandling og i verste fall dødsstraff er til stede, sier Amiry-Moghaddam til NRK.

Landet har vært preget av protester og uro etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt i september i fjor. Siden har det iranske regimet slått hardt ned på demonstrasjoner mot prestestyret.

UFORSTÅELIG: Leder av organisasjonen Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, forstår ikke at norske myndigheter vil tvangsreturnere en kurdisk mann med tatoveringer til Iran. I verste fall risikerer mannen dødsstraff, mener han. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Amiry-Moghaddam mener derfor norske myndigheter ikke burde tvangsreturnere personer til Iran i det hele tatt, akkurat nå.

– I denne situasjonen, det å sende noen tilbake til Iran, særlig med ting som er tatovert på kroppen mot regimet, det er mildt sagt svært uforsvarlig – og uforståelig for meg, sier han.

Kom til Norge som mindreårig

Mannens advokat, André Møkkelgjerd, mener tatoveringene gjør at mannen risikerer forfølgelse i Iran. Han avviser også at tatoveringene er tatt av «strategiske» grunner.

– Disse tatoveringene er tatt over flere år, men de er tatt på et tidspunkt da han ikke hadde grunn til å frykte retur til Iran, fordi han hadde en oppholdstillatelse.

MÅ DELE: Advokat André Møkkelgjerd mener staten må dele ansvaret for at klienten hans havnet i problemer, og at han uansett ikke kan sendes ut dersom han risikerer forfølgelse i Iran. Foto: Siv Sandvik / NRK

Han hevder også at mannen ble utsatt for statlig omsorgssvikt da han kom til Norge som mindreårig, og at norske myndigheter må ta sin del av ansvaret for at han havnet på skråplanet.

– Hvorfor har han ikke klart å holde seg på den riktige siden av loven?

– Min klient kom til Norge som et barn, og havnet innunder barnevernets omsorg. Det betyr ikke at han ikke har et ansvar selv, men jeg mener staten må dele ansvaret med ham. Samtidig vil jeg understreke, at hvis han risikerer forfølgelse, så kan han ikke sendes ut uansett hva han måtte ha gjort.

UNE vil gjøre ny vurdering

Enhetsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, svarer slik på hvorfor de ikke har vurdert det som farlig for mannen å bli sendt til Iran:

– Vi kjente til opplysningene om tatoveringer på armer og ben, men det er den opplysningen om tatovering på halsen, den ser ikke vi at vi har i dokumentene våre.

NY VURDERING: Enhetsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, sier nemnda ikke var kjent med opplysningene om at mannen hadde tatoveringer på halsen, og at de nå vil vurdere saken på nytt. Foto: UNE

Ørstraat sier at det først var da NRK tok kontakt om saken at de ble klar over at den utsende mannen også har tatoveringer på halsen.

– Hva vil dere gjøre nå som dere også er kjent med at han har tatoveringer på halsen?

– Vi regner jo med at vi nå får en ny begjæring om gjenopptakelse fra advokaten, og da må jo vi se på saken på nytt i lys av den opplysningen, noe vi gjør i mange saker, legger han til.

Hadde blitt kalt inn til avhør

Mannens forsvarer mener det faktum at UNE ikke var klar over den utsende kurderen hadde tatovering på armen, viser at han burde fått anledning til å møte personlig for nemnda.

Møkkelgjerd setter dette i sammenheng med at Landinfo (Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, journ.anm.) opplyser at alle som blir tvangsreturnert til Iran blir tatt inn til avhør.

– Iranske immigrasjonsmyndigheter vil da raskt se at min klient har gitt uttrykk for politiske oppfatninger på kroppen som vil medføre forfølgelse i Iran, sier advokaten.

Mannen fra Iran sier flere av hans nærmeste slektninger bor i Norge, og at moren hans frykter at han skal bli utsendt.

– Hun er redd for sønnen sin. Jeg vet jo at jeg har gjort noe dumt tidligere som har ført til dette her, men jeg kan ikke viske ut de feilene jeg har gjort, sier han.