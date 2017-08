I dag lanserer Høyre sine helseløfter for neste stortingsperiode, med statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) i spissen.

Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten som kom i 2015.

Ifølge Høie betyr det at 12.000 pasienter kan benytte ordningen i 2021.

– Det gir pasienten enda større valgfrihet, helt uavhengig av helseforsikring og det er staten som tar regningen, sier helse- og omsorgsministeren.

Utvidelsen skal gjelde store grupper pasienter som trenger rehabilitering og kirurgi.

Ap: – En stor fiasko!

BRUK OFFENTLIGE SYKEHUS MER: – Det har aldri vært flere personer med privat helseforsikring enn nå, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg synes det er helt utrolig at Høyre, som har hatt helseministeren i fire år, nå i valgkampen forsiktig utvider en ordning de foreslo for fire år siden.

Ordningen har vært en fiasko, sier Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen.

Han begrunner det i at Høyre for fire år siden sa ordningen med fritt behandlingsvalg skulle bli så bra at behovet fra privat helseforsikring i Norge falt vekk.

– Det har aldri vært flere personer med privat helseforsikring enn nå, sier Aps helsepolitiske talsmann.

4300 pasienter på 2 år

Kortere ventetider og mer valgfrihet for pasienten og mer effektive, offentlige sykehus er Høies og Høyres mål. Dessuten å sikre at flere private behandlingssteder slipper til.

– Ja, det er akkurat derfor vi sier at vi vil utvide ordningen og gjøre den mer kjent, sier helseminister Bent Høie (H).

Ordningen fritt behandlingsvalg trådte i kraft i november for to år siden og har så langt omfattet 4352 pasienter.

De fleste som får velge behandlingssted i dag er psykisk helse pasienter og ruspasienter. Fra 1. juli ble intensiv habilitering av barn til og med 16 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne som skyldes medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade inkludert i ordningen.

UTVIDER: Høyre vil utvide ordningen med fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten, til pasienter som trenger rehabilitering og kirurgi. Foto: Hans Petter Reppe / NRK

– Gi sykehusene penger til å behandle

Nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Torgeir Micaelsen, mener regjeringen heller burde gitt de offentlige sykehusene mer penger.

– Svært mange av sykehusene har ledig kapasitet, både på dag, ettermiddags- og kveldstid, men de har ikke penger til ansatte nok folk til å bemanne utstyr og behandle flere pasienter, sier han.

Arbeiderpartiet mener Høyre har nedprioritert sykehusene til fordel for skattekutt.

– De har oppfylt alle løftene om skattekutt, mens løftene Høie ga til de offentlige sykehusene for fire år siden, ligger tre milliarder kroner bak skjema, sier han.

Vil stimulere til konkurranse

FLERE VALG: Kortere ventetider og mer valgfrihet for pasienten og mer effektive, offentlige sykehus er helseminister Bent Høies og Høyres mål. Dessuten å sikre at flere private behandlingssteder slipper til. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Høyre vil stimulere til konkurranse mellom offentlige og private tilbud mens Arbeiderpartiet vil gi mer penger til offentlige sykehus. Derfor vil partiet utvide ordningen med privatpraktiserende avtalespesialister og gi dem rett til å tildele pasientrettigheter.

– Alternativet er å utvide kapasiteten på de offentlige sykehusene og bruke de private behandlingstilbudene på en smart måte, innvender Ap-Micaelsen.

Arbeiderpartiet har også foreslått en utredning om å slå sammen deler av det offentlige helsetilbudet i stat og kommune.

