Vil tvinge regjeringen til å vise frem hemmelig terrorrapport

– Dette er dokumenter som bør være offentlige. Når Gjørvkomiteens rapport var offentlig, er det ikke noe argument for å hemmeligholde denne rapporten, sier Marting Kolberg, leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Et flertall på sju i komiteen har bedt Stortinget sette i gang en prosess for å avgradere dokumentet om manglende terrorsikring.

– Nå går vi til det spesielle skritt, og overprøve Regjeringen, sier Kolberg,.

Under spørretimen i forrige uke krevde opposisjonen svar på hvorfor regjeringen ikke kjente til manglende terrorsikring før Riksrevisjonen kom med sin rapport. Arbeiderpartiet har beskyldt regjeringen at det er for å beskytte seg selv mot kritikk at de hemmeligholder rapporten.

Selv om flertallet i komiteen er for en avgradering, er det fremdeles usikkert på om Stortinget vil følge oppfordringen.

– Dette er jo en inngripen i den praksis som har vært. Vi synes det er et såpass viktig spørsmål at vi først ønsket en runde på saken i gruppa, sier Hans Fredrik Graver (KrF).

Mens Venstre stemte for å be Stortinget overprøve regjeringen, ønsket KrF ved Hans Fredrik Grøvan å utsette en beslutning. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

I forrige uke kom statssekretær Fabian Stang (H) med kritikk mot Dagens Næringsliv, etter at avisen offentliggjorde deler av innholdet i rapporten.