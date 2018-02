Vil tiltale Mohyeldeen Mohammad for trusler mot Abid Raja

I september 2016 avslørte NRK at det var den kjente islamisten Mohyeldeen Mohammad som sto bak flere hatmeldinger mot Venstre-politiker Abid Raja.

Meldingene kom etter at Raja sa hva han mente om burka og nikab.

Mohammad skrev blant annet at han håpet Allah vil gi stortingspolitikeren «uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og ynkelig liv før døden.»

Etterforsket av PST

PST startet etterforskning av saken og tidligere denne måneden skrev VG at sikkerhetstjenesten gikk inn for tiltale.

Nå foreslår Det nasjonale statsadvokatembetet at Mohammad blant annet blir tiltalt for å ha fremmet trusler som har vært egnet til å hindre eller påvirke Raja som stortingsrepresentant.

TRUET: Venstres stortingspolitiker Abid Raja mottok flere hatmeldinger på SMS fra islamisten Mohyeldeen Mohammad i 2016. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det er Riksadvokaten som skal ta den endelige tiltalebeslutningen.

– Disse islamistene misbruker ytringsfriheten til å forsøke å true oss til taushet. Jeg nekter å la meg underku av dem, sier stortingspolitiker Abid Raja til NRK.

– Hvis vi lar oss underkue av dem så vinner disse onde kreftene frem, sier Venstre-politikeren.

Risikerer ti års fengsel

Statsadvokaten vil tiltale islamisten for brudd på straffelovens paragraf 115 som går på å hindre eller påvirke stortingsrepresentanter i sin virksomhet. Øvre strafferamme etter denne paragrafen er ti års fengsel.

Dette er paragraf 115 i straffeloven Ekspandér faktaboks § 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Etter det NRK forstår ser statsadvokaten alvorlig på forholdet.

Høsten 2016 la også Mohyeldeen Mohammad ut en video på Youtube der han forklarte hvorfor han sendt SMS-ene til Raja.

Nekter skyld

ISLAMIST: Mohyeldeen Mohammad i Syria sammen med Bastian Vasquez fra Skien. Vasquez har trolig mistet livet i Syria. Foto: Facebook

Mohyeldeens forsvarer, John Christian Elden, sier til NRK at hans klient har nektet straffskyld for denne siktelsen, og at det ikke er noen endring i dette.

– Han har ingen innvendinger mot å møte i retten og redegjøre offentlig for sitt syn, sier Elden.

Mohyeldeen Mohammad ble for alvor kjent da han advarte mot et 11. september på norsk jord under en demonstrasjon på Universitetsplassen i Oslo i 2010. Demonstrasjonen var mot trykking av karikaturer av profeten Muhammed. Han var også en av de første som dro fra Norge til borgerkrigen i Syria.

– Ikke en ønskelig situasjon

– Jeg har ikke lyst til å gi dem tilfredstillelsen av å si at jeg blir skremt av dem. Men jeg tror alle forstår at blir du truet av landets fremst islamister så er det umulig å ikke bli berørt av det, sier sier stortingspolitiker Abid Raja til NRK.

Hvordan har det påvirket deg?

– Det er klart det påvirker en og det er ikke en ønskelig situasjon og leve med trusler fra det fremste islamist miljøet i Norge. Det er ikke en pris jeg har vært villig til å betal for å være en offentlig person, men det er en pris jeg faktisk betaler ved å være folkevalgt, sier Raja.