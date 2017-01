Vil tilby ulvesafari midt i ulveland

På Skogås i Rendalen, midt i ulvesonen, ligger Bureisningsplassen. Her treffer vi en kar som på tross av beliggenheten ikke ønsker å felle ulv.

– Nå er vi to til tre kilometer fra der jeg bor, og her var ulvene for en ukes tid siden. Da hadde vi ulvespor som gikk rundt her, forteller Oddvar Hjørdison.

– Hvordan er det å leve så tett på ulven?

– Fascinerende. Ene og alene. Det er ikke mange forunt å se ulv i fri flyt, sier han.

– Mange mener det er belastning?

– Det er delte meninger. Noen mener det er en belastning, men ikke alle.

Satser på ulv

Mens ulv skaper en polariserende debatt ellers i landet, driver Hjørdison Bureisningsplassen med en visjon om at ulveopplevelser skal være en del av satsingen.

Blant annet tilbyr de sporing, der de inviterer turister inn i ulvens og bjørnens rike sammen med en sporfinner.

PÅ SPOR AV BJØRN: Turistene i Rendalen får mulighet til å gå i sporene til blant annet ulv og Bjørn. Foto: Privat

– Folk er ikke så opptatt av hvor du var på ferie, men hva du opplevde. Det å oppleve dette i Rendalen er med å fylle den skryteboka til folk, forteller Hjørdison.

Han har vært medlem av Naturvernforbundet i 40 år og er også med i småbrukerlaget. Han opplever atinntrykket som er skapt av motstanden mot ulv i resten av landet er feil.

– Det er veldig mange som vil beholde ulven, også i Rendalen. Det skapes et inntrykk av at alle er imot ulv. De som er imot ulven krever mye plass. De støyer, bruker språk og teknikker som andre ikke vil bruke, sier han.

Før jul stanset miljøminister Vidar Helgesen den planlagte jakta på fire ulveflokker i Hedmark.

Begrunnelsen var at det ikke er stor nok fare for at ulvene vil gjøre skade på husdyr og tamrein, til at Naturmangfoldsloven åpner for at de kan skytes.

Det var Hjørdison svært takknemlig for.

– Men hva skjer når busslaster drar til regjeringen? Tåler Helgesen presset? De har jo ikke noe stortingsflertall, grubler han.

VIKER IKKE: Miljøministeren opplyste på pressekonferansen at vedtaket om å ikke felle flere ulv opprettholdes. Foto: Joakim Reigstad

Ulveopprør

Vedtaket har satt sinnene i kok og onsdag reiste hundrevis av hedmarkinger til Oslo for å demonstrere mot vedtaket utenfor Stortinget.

– Vi er sindige mennesker som mener oss ført bak lyset i denne saken. Det er et uhørt politisk spill når man ikke hører på folket, derfor ønsker vi at regjeringen nå snur, sa leder i Hedmark jakt- og fiskelag Knut Arne Gjems i en appell utenfor Stortinget.

Helgesen holdt pressekonferanse onsdag ettermiddag der han opplyste at departementet vil opprettholde vedtaket, da Naturmangfoldsloven ikke gir rom for å felle ulv i dette tilfellet.

​– Nå er vi i den situasjonen innenfor ulvesonen at skadepotensialet ikke kan dokumenteres. Og etter en nøye vurdering kom lovavdelingen frem til at når det ikke kan dokumenteres så er ikke lovens vilkår oppfylt.