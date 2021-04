Vil tilby norske par donoregg fra Finland

– Vi ønsker å gi parene som har behov for det rask tilgang til et stort utvalg av donorer. Får vi tillatelse snarlig kan vi kanskje komme i gang allerede før sommeren, sier Magnus Finset Sørdal, daglig leder i Medicus.

DYPFRYST: Befruktede, finske donoregg kan havne i nitrogenbeholdere i Norge og gjøre norske kvinner gravide. Foto: Magnus Sørdal

- Mange trekker seg

Fertilitetsklinikken han leder er én av fem virksomheter som planlegger å tilby eggdonasjon i Norge. Sørdal tror det vil bli vanskelig å dekke etterspørselen etter egg kun med norske donorer.

– Erfaringene fra Sverige tilsier at kun cirka 10 prosent av de som melder seg faktisk blir donorer. Det kan også ta lang tid fra kvinnene tar kontakt til de blir godkjent, opp til ni måneder. Vi tror det beste for parene i Norge er om vi kommer i gang med importmodellen først, så kan vi sakte bygge opp et lokalt tilbud i tillegg.

LAGRES: I dag brukes slike tanker til å lagre embryoer fra norske par som prøver å bli gravide med egne egg. Foto: Magnus Sørdal

Derfor har Medicus rettet blikket mot Finland og eggbanken Ovumia Oy, som rekrutterer omkring 500 donorer i året.

I en søknad til Helsedirektoratet beskrives prosessen i korte trekk slik: Sæd fra far i Norge fryses ned og sendes til Finland der et egg befruktes. Det befruktede egget fryses ned og sendes til Norge. Egget tines og settes inn i livmoren til norsk mor.

Eggdonasjon Ekspandér faktaboks Eggdonasjon ble tillatt i Norge fra 1. januar 2021 etter at Stortinget vedtok endringer i bioteknologiloven i mai 2020.

Fem klinikker har søkt om å få starte med eggdonasjon. Pr. 21. april 2021 er én klinikk godkjent.

Klinikkene kan rekruttere eggdonorer selv, eller de kan importere ubefruktede egg fra en virksomhet i et annet nordisk land. Det må søkes særskilt om tillatelse til import av befruktede egg.

Barn som har blitt til gjennom eggdonasjon, og har fylt 15 år, har rett til å få utlevert identiteten til donormor.

Kompensasjonen til kvinner som donerer egg i Norge er satt til 5 % av 1 G. Kilde: Helsedirektoratet

Vanskelige spørsmål

Klinikk Hausken er én av de andre fertilitetsklinikkene som vil starte opp med eggdonasjon i Norge. Medisinsk direktør Jon Hausken tror også det vil bli vanskelig å skaffe nok donorer her i landet, og har vært i kontakt med klinikker i Finland.

Medisinsk direktør i Klinikk Hausken, Jon Hausken, mener det kan være både positive og negative sider ved å være eggdonor. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen

– Vi har ikke en kultur i Norge for å stille opp som eggdonorer. Kanskje fordi det er noe nytt eller fordi man frykter for det som kan skje senere. Jeg tror det blir vanskelig, ja.

Klinikken har blitt kontaktet av flere kvinner som gjerne vil donere egg, men Hausken tror mange vil kaste inn håndkleet når han får tatt en lengre prat med dem.

– Vi må være donorens advokat. De må vite hva de går med på. Det er positive konsekvenser, men også negative. Kanskje får de ikke barn selv og plutselig får de vite at «de har én i Tromsø». Hva tenker de om det? Når vi har den samtalen tror jeg mange vil tenke at det ikke er noe for dem likevel.

Sammenlignes med import av sæd

Helsedirektoratet behandler nå søknaden fra Medicus om å importere befruktede donoregg fra Finland og en tilsvarende søknad fra fertilitetsklinikken Livio om import fra Sverige. Det er flere krav som må på plass.

– Det viktigste er at donorene har fått informasjon om regelverket i Norge, blant annet at barna kan få utlevert identiteten når de har fylt 15 år, og at donorene registreres i det norske registeret, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Anne Forus.

ENDRINGER: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Anne Forus, har ledet arbeidet med å implementere endringene i bioteknologiloven. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Hun tror dette vil la seg løse.

– Det har jo fungert med tanke på import av sæd fra Danmark. Det har man holdt på med i mange år og der har man stilt akkurat de samme kravene.

Hun understreker at Medicus, i likhet med de andre fertilitetsklinikkene, også trenger en generell godkjenning for å starte med eggdonasjon.

– Til nå har én klinikk fått godkjenning for å rekruttere og tilby behandling med eggdonasjon. Vi holder på å behandle de fire andre søknadene, sier Forus.