Vil stramme inn praktikantordning etter misbruk

Forutsetningen for å være praktikant i Norge er nemlig at de er under utdanning i hjemlandet. Men under en kontroll av søkere fra Ukraina, oppdaget Utlendingsdirektoratet omfattende juks.

– Mange av dem som sa de studerte, var ikke studenter i det hele tatt, sier områdeleder Jonas Folmo i Utlendingsdirektoratet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– I godt over halvparten av de søknadene vi sjekket, var det brukt falske studiedokumenter. Utlendingene var ikke studenter og hadde dermed ikke rett til opphold som praktikant, sier områdeleder Jonas Folmo i Utlendingsdirektoratet.

Resultatet av kontrollene var at Utlendingsdirektoratet avslo et stort antall søknader. I tillegg trakk mange søknaden sin.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Trenger mange hender

Inne i Wiig gartneri på Orre på Jæren skal 100.000 tomatplanter stelles og høstes året rundt. Da må mange hender i arbeid.

– En gang i uka trenger hver plante å bli tvinnet opp av en menneskehånd. Og hver tredje dag skal det høstes. Det kan man ikke bare hente inn folk fra gata til å gjøre, sier Kåre Wiig.

Wiigs gartneri på Jæren er et av landets største. Sammen med Miljøgartneriet like ved har det hatt til sammen 314 utenlandske praktikanter på fire år. Foto: Arild Eskeland / NRK

314 praktikanter på fire år

Han er hovedeier i to av Norges største gartnerier, Wiig gartneri og Miljøgartneriet.

På fire år har disse to ifølge Utlendingsdirektoratet hatt til sammen 314 praktikanter.

– De er interesserte i å arbeide og i å lære. Når de er ferdige her kan de starte opp for seg sjøl i hjemlandet. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Kåre Wiig til NRK.

– Dessverre går det ikke an å skaffe norsk arbeidskraft, hevder Kåre Wiig. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Mens utenlandske sesongarbeidere bare kan være her et halvt år av gangen, kan praktikantene være her i to år. Men nå foreslår Arbeids- og sosialdepartementet altså å stramme inn så de bare kan være her i inntil ett år. Det skjer etter misbruk av ordningen.

Ny teknologi

Oleksander Plincha (28) er praktikant på andre året i Wiig gartneri.

– Her lærer jeg om bruk av ny teknologi, jeg får nye venner og jeg tjener penger, sier han. Inntekten her er ti ganger høyere enn han ville fått i Ukraina.

Oleksander Plincha (28) fra Ukraina er praktikant i Wiig gartneri. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Likevel er den beskjeden etter norsk målestokk, 70 prosent av minstelønn for ufaglærte.

Han håper at han en gang kan bruke det han har lært her til å starte opp sitt eget gartneri i Ukraina.

– Det er drømmen min, sier han til NRK.

Fellesforbundet, som organiserer noen ansatte i gartneriene, mener hele ordningen med utenlandske praktikanter bør skrotes.

– Ansett heller flere

– Gartneriene bør heller gi norsk ungdom lærlingplasser og ansette flere folk på vanlige

– Gi heller norsk lærlingplass til norske ungdommer, sier distriktssekretær Morten Larsen i Fellesforbundet i Rogaland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

vilkår. Men mange gartnerier er bare ute etter billig arbeidskraft, hevder distriktssekretær Morten Larsen i Fellesforbundet i Rogaland.

– Nei, vi bruker praktikantene først og fremst fordi de kan være her i to år. En sesongarbeider fra Hviterussland og Ukraina får bare være her i et halvt år, det er for lite for oss. Dessverre går det ikke an å skaffe norsk arbeidskraft i dag. Det er ingen skoler vi får faglærte gartnere fra, hevder Kåre Wiig.

Han ber myndighetene opprettholde ordningen som gjør at utenlandske praktikanter kan arbeide her i to år.

– Hvis ikke, må utenlandske sesongarbeider få være her lenger enn seks måneder, som er grensa i dag, sier han.