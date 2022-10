Vil straffe personer med tilknytning til det iranske prestestyret

Blodige protester har preget Iran i to uker. Det var drapet på en ung kvinne i det iranske moralpolitiets varetekt som antente det folkelige raseriet mot prestestyret.

Myndighetene ser på demonstrantene som oppviglere, folk som vil skape kaos og destabilisere Iran. De mener de er støttet av utenlandske makter. Da sikter man ofte til land som Israel og USA.

Hittil har minst 76 demonstranter blitt drept av politistyrkene i landet.

Det har fått utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til å fordømme iranske myndigheters voldsbruk. Hun vil videreføre den politiske og diplomatiske dialogen med dem for å fremme respekt for menneskerettighetene.

Men stortingspolitiker Mahmoud Farahmand (H) vil ha skarpere reaksjoner på menneskerettighetsbruddene. Han ble født i Iran og kom til Norge som 8-åring.

Nå vil han straffe alle som er knyttet til prestestyret i Norge.

– Deres midler må fryses og adgang til riket begrenses. Slik sender vi klare signaler om at vi ikke aksepterer regimets atferd – og at vi støtter alle som arbeider for et liberalt samfunn i Iran.

Iran styres av islamske skriftlærde med ayatolla Ali Khamenei som øverste leder. De religiøse lederne står over presidenten i rang. Ayatollaen kan underkjenne vedtak fattet av presidenten og har det avgjørende ordet i utformingen av innenriks- og utenrikspolitikken.

De siste to ukene har alle Irans 31 provinser opplevd demonstrasjoner og slagord om regimeskifte. Mange iranere kaller det nå for en revolusjon. Foto: AFP

Følger etter FN og EU

Men det er ikke bare ledere av Den Islamske Republikken som skal rammes. Farahmand vil at forslaget også skal gjelde deres familier.

– Vi vet at mange av deres barn bor i vestlige land som Norge og lever frie liv, mens kvinner i Iran blir tvunget til å dekke seg til, opplever tortur og drepes. Dette er ikke et liberalt demokrati verdig. I stedet bør vi vurdere å inndra de eiendeler og eiendommer de har ervervet med penger stjålet fra det iranske folk og utvise dem fra landet, sier han.

Men utenriksministeren avviser Farahmands forslag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte Irans utenriksminister, Hossein Amir-Abdollahian, på FNs hovedforsamling i New York denne uken, der blant annet kvinners rettigheter og etterforskningen av drapet på Mahsa Amini var tema. Foto: Ragnhild Håland Simenstad / Utenriksdepartementet

Hun forteller at Norge er tilsluttet FN og EU sine gamle sanksjoner mot Iran. Derfor er det blant annet forbudt å selge utstyr til landet som kan brukes til intern undertrykkelse.

Huitfeldt sier likevel nei til egne norske tiltak.

– Det er ikke norsk politikk å ensidig vedta slike sanksjoner. Sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når de vedtas av flere land.

Og siden verken FN eller EU har kommet med nye tiltak, ventes det ingen nye tiltak mot prestestyret med regjeringens politikk.

Likegyldig til tyrannen

Det mener Farahmand er å stille seg likegyldig til iranernes kamp. Han forteller at likegyldighet i møtet med tyranner aldri har vært løsningen.

– Det har aldri fungert og kommer aldri til å fungere.

For å forklare hvordan norske myndigheter heller bør gå frem, minner han om straffeforfølgelsen av forbryterne etter holocaust.

– Til og med de som hadde vakthold på konsentrasjonsleirene blir straffeforfulgt den dag i dag, poengterer han, og skjerper stemmen:

– Det er det samme som må skje med det iranske regimet. De må forfølges fra skanse til skanse, helt til siste batongholder i gata er tatt. Da – og kun da – vil det iranske regimet og deres håndlangere forstå konsekvensene av sine handlinger.