Vil stoppe Tines «monopol» på skolemelk

– Hvem skal ha kakaomelk? Oskar og meg, sier Joachim Bjønness Mortvedt.

Sammen med Camilla Vesper Winge-Main er han ordenselev i 2A på den helt nye Holmen skole i Oslo. De to har på lette bein sprunget ned trappene og opp igjen på den helt nye skolen for å hente posen fra Tine i kjøleskapet.

Ordenselevene Camilla Vesper Winge-Main og Joachim Bjønness Mortvedt springer på lette bein opp trappene til klasse 2A med skolemelkposen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ulike varianter av melk, yoghurt, smoothie og frukt til tross: Høyre mener utvalget kan bli både bedre og billigere hvis konkurransen mellom ulike meieriselskap blir mer reell. I dag er det Tine selv som driver bestillingsportalen Skolelyst, der foreldre kan bestille mat og drikke til ungene sine.

Lærer Birgitte Kalstadstuen på Holmen skole. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Har i praksis monopol

– Det gir dem i praksis monopol, og det er aldri bra, sier partiets utdanningstalsmann Kent Gudmundsen til NRK.

Partiet foreslår nå at staten bruker landbruksavtalen til å opprette en felles bestillingsportal for skolemelk der også andre meierier enn Tine kan tilby sine varer.

Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant og utdanningstalsmann for Høyre. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Det er ikke det at Tine gjør en dårlig jobb i dag. Men vi vet at konkurranse vil gi et større mangfold og kanskje lavere priser. Det kan igjen øke oppslutningen om skolemelkordningen, som er viktig for kostholdet, sier Gudmundsen.

– Liten aktør

Q-meieriene er glad for Høyres forslag.

– Vi er en bitte liten aktør i dette store markedet. Og vi kunne ønske oss en felles bestillingsportal via melk.no, slik de har i Danmark. Der kunne foreldre velge melkeleverandør de ville kjøpe ulike produkter fra, sier direktør Bent Myrdahl.

– Men hvorfor begynner dere ikke bare å tilby skolemelk selv?

– Volumene ville i starten blitt så små at det ikke lar seg forsvare økonomisk for en liten aktør som oss. Derfor bør i vi ha felles løsninger for dette, sier Myrdahl. Han tror konkurranse ville øke tilbudet og valgfriheten.

Skolemelk og medbrakt matpakke gir et sunt kosthold som vi må ta vare på, mener Høyre. Foto: NRK

– Vi tror også at Tine ville ha strukket seg lenger hvis de fikk konkurranse, sier Myrdahl.

– Grovt brød, pålegg og melk

– Ungene bør spise grovt brød med pålegg og drikke melk til. Matpakken har en sterk posisjon i Norge. Ved å øke oppslutningen om skolemelka er vi med på å fremme et sunt kosthold, sier Kent Gudmundsen til NRK.

Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung sier Tine har jobba hardt for posisjonen som Norges suverene leverandør av skolemelk.

– Vi er positive til konkurranse, men konsekvensene av en felles løsning må utredes grundig først, sier Lars Galtung.

– Sunt

Stella Trieu Søreide har matboks med hjemmefra. Melk og eple får hun gjennom skolemelkordningen. Foto: Kjartan Rørslett

På Holmen skole sier lærer Birgitte Kalstadstuen at selv om skolemelk-utdelingen tar litt tid, så lærer elevene mye av den.

– Det er dagens høydepunkt for ordenselevene, sier hun.

Stella Trieu Søreide fått varene sine:

– Laktosefri melk og et eple.

– Hvorfor skal vi drikke melk?

– Fordi det er sunt.