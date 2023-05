Vil stoppe private helsetilbud

For en snau måned siden lanserte stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) et lovforslag om å stramme inn kraftig på private helsetilbud.

I dag kommer landsmøtet til Arbeiderpartiet etter alt å dømme til å vedta dette.

– Situasjonen er nå så kritisk for å få tak i helsepersonell at vi må bruke sterkere virkemidler for å sikre pasientene nødvendig helsehjelp også i fremtiden, uavhengig av geografi og lommebok, sier Myrseth til NRK.

Vil beskytte beredskapen

For Arbeiderpartiets del handler det om å forsøke å verne om den utsatte arbeidskraften. Partiet frykter at private kan lokke til seg fagfolk fra det offentlige, til helsetilbud som ikke er like presserende som ved, for eksempel, et offentlig sykehus.

– Trygghet for helsehjelp til alle er så viktig at vi er helt nødt til å ha bedre kontroll med fremveksten av private klinikker, mener Myrseth.

I praksis vil det bety at det regionale helseforetaket kan si nei til etablering av en privat selskap, for å beskytte «beredskapen» i et område.

Forslaget vil bli lansert på Arbeiderpartiets landsmøtet lørdag, fra en enstemmig redaksjonskomité.

– Det blir ikke flere helsepersonell av at vi bygger et privat og et offentlig sykehus ved siden av hverandre. På venterommet og akutten er vi alle like og det er behovet for hjelp, ikke betalingsvilje som bør avgjøre når du får hjelp i Norge, sier Myrseth.

Det gjør at man i realiteten kan si nei til etableringen av private sykehus, fødeklinikker eller annet, dersom det er slik at det gjør at det offentlige vil mangle helsepersonell til de prioriterte helsetjenestene.

Arbeiderpartiet frykter for bemanningen ved offentlige sykehus, som ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kritikk fra Bekkemellem

Etter landsmøtetalen til statsminister og seinere gjenvalgt partileder Jonas Gahr Støre, var NHO Geneo-direktør Karita Bekkemellem skuffet. Hun har vært statsråd for Ap i to regjeringer, men jobber nå med helsenæring, velferd og oppvekst i det private.

«Skal man tolke Støres tale fra landsmøtet, og annen helsepolitikk vi har sett fra sittende regjering, så er svaret på disse utfordringene å kvitte seg med private aktører. Det løser absolutt ingenting, snarer tvert imot,» skriver hun i en VG-kronikk.



«Støre indikerer også at det er dårlig lønnsforhold hos private bedrifter innen sykehjem og hjemmehjelp. Dette er med respekt å melde feil. Slike påstander undergraver hele trepartssamarbeidet i Norge,» mener Bekkemellem.

Da NRK omtalte Ap-forslaget for noen uker siden uttalte stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) at han ikke har noen tro på begrensningen av de private aktørene.



– Vi mener det er naivt å tro at man får flere tilgjengelige sykepleiere og leger i offentlig sektor ved å begrense private og ideelle aktører i helse- og omsorgstjenesten. Folk må selv få lov til å bestemme hvor de vil jobbe, sa Bøe.