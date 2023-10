Vil stoppe ny rettssak mot voldstiltalt politimann: Peker på nye opplysninger

– Jeg er litt oppgitt over at forsvaret går til det skrittet, sier bistandsadvokat Morten Kjensli, som representerer fornærmede Kevin Simensen fra Kongsberg-saken.

– Det virker som et rimelig lite gjennomtenkt trekk fra deres side. Et forsøk på å påvirke opinionen som jeg ikke syns passer seg, sier han.

Peker på våpen og bedrageri

Hendelsen skjedde i oktober i fjor, men fikk først stor oppmerksomhet og skapte mye debatt da overvåkningsvideoen ble kjent i april i år. Da flere detaljer kom frem under rettssaken, ble han frikjent.

Overvåkningsvideoen fra fra Kongsbergsaken

Nå ser det ut til at han må gjennom en ny rettssak neste år. Men Advokatfirmaet Elden, som representerer politimannen, vil stoppe den. De sendte ut en pressemelding i dag.

Der viser de til «opplysninger i mediene om at det er beslaglagt flere våpen og eksplosiver hjemme hos fornærmede, og han er siktet i en grov bedragerisak».

– Fornærmedes forhold til våpen er av betydning for avgjørelsen, og for å underbygge at tingrettens flertall har rett. Dersom anken ikke trekkes som følge av de nye opplysningene kommer vi nærmere tilbake til disse temaene i lagmannsretten, sier advokat Heidi Reisvang.

Kjensli sier han er dypt uenig, og opplever det som helt irrelevant i forhold til den tiltalen som foreligger i voldssaken mot politimannen.

Advokat Morten Kjensli under rettssaken i Buskerud tingrett på Kongsberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Han er siktet for et bedrageri som ikke har noe med dette her å gjøre. Og den saken det refereres til med beslag av våpen og eksplosiver, så har han vært avhørt som vitne og har aldri vært siktet for det på noen som helst måte, heller ikke mistenkt, sier Kjensli.

Bankbedrageri

Politiforum har skrevet flere saker om fornærmede i Kongsberg-saken. Ifølge dem er det totale beløpet i bedragerisaken, hvor flere er siktet, på mellom 2,5 og 3 millioner kroner.

I tidsperioden fra midten av juni til midten av august i år har pengene kommet på avveier gjennom et omfangsrikt bedrageri mot banken Nordea, skriver Politiforum.

Kjensli sier til NRK at siktelsen mot hans klient er på 416.000 kroner. Han nekter straffskyld for dette og er foreløpig ikke avhørt. Dette mener Kjensli uansett har lite å si for saken Simensen er fornærmet i.

– Jeg opplever det som helt irrelevant i forhold til den tiltalen som foreligger i voldssaken mot politimannen, sier Kjensli.

Riksadvokaten anket

I sommer ble politimannen frikjent på alle punkter for å ha utøvd vold mot to fornærmede på en bensinstasjon i Kongsberg. Han var tiltalt for overdreven maktbruk. Retten mente at maktbruken var innenfor det politifolk kan tillate seg. Men i juli besluttet Riksadvokaten å anke dommen inn for lagmannsretten, og tirsdag bestemte lagmannsretten at det blir en ankesak.

Natt til 22. oktober ble Kevin Simensen lagt i bakken av flere politifolk i Kongsberg.

Lagmannsretten gir ingen konkret begrunnelse for hvorfor saken skal behandles på nytt, men tingretten var delt da politimannen ble frifunnet.

En av meddommerne mente at politimannen handlet i strid med politilovens paragraf 6, om at politiets tjenesteoppdrag skal løses uten å ta i bruk sterkere maktmidler enn det som er nødvendig.