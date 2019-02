Vil stanse «inngrep» mot bilister

– Det ser ut til at Toll har tatt noen snarveier når det gjelder personvern. Ny teknologi er brukt uten at man har sjekke lovverket og tenkt på personvern. Det avslører både rutinesvikt og dårlig styring, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap) i Stortingets finanskomite.

Han reagerer på saken om at Tolldirektoratet innrømmer uberettiget kameraovervåking av flere millioner bilister.

Fredric Holen Bjørdal krever gode svar fra Finansdepartementet, som er ansvarlig for Tolldirektoratet.

– Det må tas grep for å sikre at offentlige etater ikke tar i bruk sporings- og overvåkingsmetoder som krenker retten til privatliv, og som innebærer ulovlige inngrep i personvernet.

Allerede i begynnelsen av 2017 ble Tolldirektoratet klar over personverntrøbbelet. Likevel ventet de med å varsle Datatilsynet til juni 2018. Også i regjeringspartiet Venstre reageres det etter NRK-sakene.

– Jeg synes det er rart at man har drevet storstilt informasjonsinnhenting av norske innbyggere, uten å ha en klar forståelse av regelverket når man startet, sier stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland (V).

Følger saken tett

Finansdepartementet har blitt holdt løpende orientert om Tolldirektoratets personvernutfordringer siden januar 2018, opplyser ekspedisjonssjef Øystein Schønberg-Grevbo. Han leder etatsstyringsenheten, som blant annet har ansvaret for å følge opp Tolldirektoratet.

– Vi er tilfreds med hvordan Tolldirektoratets har håndtert avvikene. De har oppdaget det, de har rapportert det videre til oss, og de har fulgt det opp på en måte som gjør at organisasjonen har lært av feilene, sier Schønberg-Grevbo, som understreker:

– Det er en kultur vi ønsker.

Får penger og gransking

Ifølge ekspedisjonssjef Schønberg-Grevbo ble Stortinget varslet om personvernutfordringene i Tolldirektoratet allerede i fjor.

– Stortinget bevilget 30 millioner kroner til tiltak på personvernområdet i Tolldirektoratet i revidert nasjonalbudsjett 2018, sier ekspedisjonssjefen.

Han legger til:

– Vi har fulgt saken tett og gitt tydelig beskjed om at vi forventer at avvikene blir lukket. I tillegg har vi varslet at det vil komme en ekstern gjennomgang av informasjonssikkerheten i alle våre underliggende etater.

– Tolldirektoratet innrømmer uberettiget overvåking av flere millioner bilister. Hvor alvorlig ser departementet på det som er skjedd?

– Vi mener at det er Datatilsynet som er best egnet til å vurdere alvorlighetsgraden i avviket fra Tolldirektoratet. Men vi ser helst at avviket ikke skulle oppstått, og mener det var uheldig.