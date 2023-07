Vil skjerpe aksjereglene for politikere

Habilitetsproblemene til regjeringen og aksjekjøpet som førte til Ola Borten Moes avgang som statsråd har satt fart i debatten om hvilke reglene som bør gjelde for politikere som investerer i aksjer.

I dag kom Høyre-leder Erna Solberg med sine konklusjoner i et intervju med E24. Hun lister opp fire konkrete forslag til hvordan regelverket kan strammes inn.

– Dette er viktig for tilliten til politikerne. Samtidig kan vi ikke gå så langt at vi hiver ut folk med næringslivsbakgrunn og folk som har investert penger fra politikken, sier Høyre-lederen til E24.

Blant forslagene er å innføre plikt til fortløpende registrering av kjøp og salg av aksjer. I tillegg mener Høyre at rapporteringsplikten bør utvides til å omfatte statssekretærer og politiske rådgivere.

Høyres aksje-forslag Ekspander/minimer faktaboks Det innføres en plikt om fortløpende registrering av kjøp og salg av aksjer. I dag åpner reglene for kortsiktig aksjehandel uten at det meldes inn

Også statssekretærer og politiske rådgivere skal rapportere hvilke aksjer de eier til Stortinget. I dag gjelder denne plikten kun for statsråder og stortingsrepresentanter.

Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere får valget mellom å selge eller fryse sine aksjebeholdninger ved tiltredelse. Kjøp og salg skal kun skje unntaksvis og etter tillatelse fra Statsministerens kontor. Habilitetsreglene skal regulere hvilke saker de som eier aksjer kan behandle.

Også stortingsrepresentanter og deres politiske rådgivere skal forbys å kjøpe og selge aksjer i tilfeller hvor de deltar i politiske prosesser eller har kunnskap som kan være kurssensitive for bransjer og enkeltselskaper. Er det likevel behov for å kjøpe og selge aksjer i en slik prosess, skal det kunne skje unntaksvis og med tillatelse av presidentskapet. (Kilde: Høyre/E24)

Får støtte

Solberg beskriver selv forslagene som en tydeliggjøring av reglene som allerede er uttrykt i Håndbok for politisk ledelse - en slags brukermanual for statsråder, statssekretærer og politiske rådgiver i departementene.

– Vi kan sitte i noe som ligner på innsideposisjoner når vi er stortingsrepresentanter, og ha informasjon som markedet ellers ikke har, framholder Høyre-lederen.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier reglene og retningslinjene allerede er svært strenge.

– Folk skal kunne ha tillit til at regjeringens beslutninger er upartiske og tatt på vegne av fellesskapet. Samtidig er det slik, at det er ikke nødvendigvis noe galt med regelverket fordi noen bryter regelverket, skriver Støre i en e-post til NRK.

Likevel sier han at han er åpen for endringer og viser til at et arbeid allerede er i gang ved Statsministerens kontor.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier et arbeid med å vurdere aksjereglene allerede er i gang. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Åpen for å endre

– I lys av sakene som har vært, er jeg åpen for å se på om det trengs presiseringer, innstramminger eller endringer i regler og retningslinjer, sier Støre og fortsetter:

– Derfor har jeg bedt mine medarbeidere på Statsministerens kontor om å gjøre en vurdering av dette, og vi vil komme raskt tilbake om dette.

Statsministeren sier han er åpen for «alle gode innspill» og trekker konkret fram ett forslag, som også står på Høyres liste.

– Regjeringen vurderer en lovhjemmel for at også statssekretærer og politiske rådgivere skal oppgi sine aksjer i Stortingets register, på samme måte som statsrådene og stortingsrepresentantene. Dette er en del av et europeisk regelarbeid som har pågått en tid allerede, sier Støre.

Flere prosesser i gang

En av Erna Solbergs tidligere statsråder, stortingsrepresentant Nikolai Astrup, kritiserte nylig regelverket som gjelder på Stortinget.

Han mener det er uklokt at stortingsrepresentanter kun må melde ifra om endringer i selskapsinteresser to ganger i året, dersom eierskapet kun er indirekte, gjennom et annet selskap.

– Man kan lure på hva som er poenget med å vise frem et øyeblikksbilde to ganger i året, sier han til E24.

Erna Solberg er i Nord-Norge på valgkamptur. Her på et hundesenter i Mosjøen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

På Stortinget er flere prosesser i gang for å vurdere regelverket for aksjehandel. Presidentskapet har bedt Stortingets administrasjon om en gjennomgang - med sikte på at det kan bli endringer framover.

– Vi har et offentlig register i dag som blir etterkontrollert, og som alle er forpliktet til å følge. Etter de siste dagers hendelser, er det naturlig at presidentskapet får en orientering fra direktøren når vi møtes igjen, og at presidentskapet i fellesskap får tatt en diskusjon om regelverket, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NRK.

Vil ha endringer

Også i den viktige kontroll- og konstitusjonskomiteen er politikerne på Stortinget i gang med å vurdere regelverket. Fremskrittspartiets Carl I. Hagen sier det er naturlig at nye retningslinjer vurderes i sammenheng med kontrollsaken om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsspørsmål.

Hagen sier Fremskrittspartiet vil kunne støtte intensjonene bak flere av Høyres forslag.

Ikke minst forslaget som altså Støre også trekker fram, om å utvide regelverket til også å omfatte statssekretærer i regjeringsapparatet og politiske rådgivere - både på Stortinget og i regjeringen.

– En formalisering av regler som i praksis ligger der allerede, er veldig greit. Det er viktig at alle aksjehandler registreres, både kjøp og salg. Da vil man i ettertid kunne avsløre om politikere kan ha utnyttet innsidekunnskap for å tjene penger på slike disposisjoner, sier han.

Forslaget om at Statsministerens kontor eller presidentskapet på Stortinget må gi tillatelse før politikeren kan selge eller kjøpe, er han mer usikker på om Frp vil støtte.

– Her må jeg konfrontere stortingsgruppa vår først. Det er ikke bra at det finnes få formaliserte regler, men vi må passe oss for å gå i motsatt grøft også. Vi må ikke bli helt gale heller, sier Hagen.