Hun var alene på et kjøpesenter, med sin under ett år gamle baby. Så kom en kjenning av politiet gående mot henne.

– Han sa navnet mitt høyt, før han sa «du har faen meg en unge, du», forteller politibetjenten fra tryggheten i sitt eget hjem.

Hun er anonym av hensyn til seg selv og familien. På jobb har politibetjenten vært tett på gjengmiljøer, og erfart at privatlivet hennes har blitt dratt inn i politiarbeidet.

– Etter møtet inne på kjøpesenteret gikk jeg til garasjekjelleren. Da så jeg at han som oppsøkte meg tidligere stod og holdt utkikk på vei ned. I en bil med vinduene nede og motoren i gang satt tre menn og så på meg og smålo, sier politibetjenten.

Politibetjenten vil gjerne slippe å bekymre seg på fritiden. Foto: NRK

Mennene kjørte raskt bort etter at en patruljebil ble tilkalt, forteller hun.

– Ønsket er jo at vi også kan være oss selv, som mor far eller kone, på privaten. Uten at man er redd for at noen oppsøker deg på grunn av et system som ikke skjermer oss politifolk godt nok, sier politibetjenten.

Økning i voldssaker

De siste årene har antallet anmeldelser som gjelder vold mot politiet økt, viser tall NRK har fått fra Politidirektoratet. Tendensen ser ut til å fortsette.

I løpet av første halvår av 2023 har det kommet inn 825 anmeldelser for vold mot politiet, 13 mer enn samme periode i fjor. Trusselsaker kommer i tillegg.

Fra 2017 til 2022 økte tallet på trusselsaker mot politiet med 25 prosent, til 885 i siste hele år.

Så langt i år har det blitt behandlet over 600 saker som gjelder vold og trusler mot politiet i norske domstoler, viser tall NRK har fått tilgang til.

Her er noen av sakene som behandles i norske domstoler i år:

Klyping i testiklene Stavanger, 22. april, 2023: Mann (34) tiltalt for å ha dyttet en politibetjent, og revet av ham ID-kortet. "Videre slo han politibetjent NN med knyttet hånd i pannen og kløp ham i låret og testiklene", ifølge tiltalen. "Jeg skal drepe deg og alle dine etterkommere" Oslo, 30. januar 2023: Kvinne (33) skal ha truet politibetjenter etter å ha blitt stoppet etter ordensforstyrrelse. Ifølge tiltalen skal hun ha sagt "jeg skal drepe deg og alle dine etterkommere" og "jeg vet hvor du bor", eller lignende. Dømt til fengsel i 21 dager. "Putte en kule i panna di" Stavanger, 12. juni, 2022: Mann (49) tiltalt for å ha uttalt at han skulle drepe to politibetjenter i forbindelse med pågripelse. Skal også ha sagt "jeg vet hvem dere er", "dere skal få svi", "skal putte en kule i panna di", "jeg skal skambanke deg", "du skal dø" og "jeg skal knuse skallen din", eller liknende. Skal også ha forsøkt å sparke politibetjentene. Senere samme natt spyttet han på to andre politibetjenter, ifølge tiltalen. Dørkarm traff armen til politibetjent Oslo, 11. februar 2023: Mann (20) tiltalt for å ha forsøkt å kjøre fra politiet under påvirkning av lystgass. Ifølge tiltalen akselererte han bilen og svingte mot venstre slik at bilens dørkarm traff armen til en politibetjent. Betjenten måtte vike unna for å unngå å bli truffet ytterligere av bilen. Truet med kniv Oslo, 8. desember 2022: Mann (44) skal ha rettet kniv mot politibetjent, og deretter gått mot en annen med kniven hevet over hodet. Bakgrunn var en kontroll på adressen etter melding om selvskading. Dømt til fengsel i 25 dager.

– En samfunnsutfordring

Unn Alma Skatvold er forbundsleder for Politiets Fellesforbund. Hun peker på hendelser knyttet til tre hovedspor:

Hendelser som skjer i forbindelse med politiaksjon/pågripelse

Hendelser knyttet til psykiatri

Vold og trusler som brukes for å forhindre at politiet etterforsker en spesiell sak eller nettverk

Unn Alma Skatvold er forbundsleder i Politiets Fellesforbund. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

PF-lederen er spesielt bekymret for at vold og trusler brukes av kriminelle for å true politifolk til å ikke etterforske lovbrudd. Skatvold har sett flere eksempler på politifolk som ikke orker å jobbe med visse miljøer på grunn av dette.

– Det mener jeg er en samfunnsutfordring, for hvis politiet ikke orker å ta tak i det, hvem skal orke da?

I en undersøkelse utført i fjor, svarte over én av tre PF-medlemmer at de har opplevd ubehagelige hendelser utenfor arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie.

– Vi har folk som bor på hemmelig adresse, vi har ganske mange ulike tiltak, rett og slett for å ta vare på folk som har opplevd dette.

Spørreundersøkelse om vold og trusler Ekspander/minimer faktaboks I februar 2022 gjennomførte Politiets Fellesforbund en undersøkelse blant sine medlemmer med spørsmål om trusler og ubehagelige hendelser. Over 4500 medlemmer svarte. Nær seks av ti frykter at noe kan skje med dem eller familien etter arbeidstid, som kan være knyttet til jobben i politiet.

Nær seks av ti har mottatt trusler, i arbeidstiden eller på fritiden, om at noe skal skje eller gjøres mot dem selv eller deres familier.

Nær syv av ti har som følge av jobben som politiansatt, tatt forholdsregler med hensyn til sikkerheten, ut over det som er vanlig å gjøre. Kilde: Politiets Fellesforbund medlemsundersøkelse 2022

Audun Buseth, hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, er bekymret for utviklingen.

Hovedverneombud Audun Buseth er bekymret Foto: William Jobling / NRK

– Om vold og trusler blir et mer systematisk virkemiddel, så kan man tenke seg at enkelte kriminelle miljø eller andre aktivt bruker dette for å hindre politiets arbeid. Det er et samfunnsproblem, og en utfordring for demokratiet, sier Buseth.

Fakta om vold og trusler mot politiet Ekspander/minimer faktaboks Fra 2010 til 2022 økte tallet på anmeldelser for vold mot politifolk fra 909 til 1665.

Hittil i år er det registrert 825 anmeldelser for vold mot politiet, viser tall NRK har fått fra Politidirektoratet.

I samme periode i fjor var tallet 812 anmeldelser.

Samtidig viser tall fra Domstolsadministrasjonen (DA) at over 600 straffesaker som gjelder trusler og vold mot politifolk er avgjort ved dom så langt i år.

Tallene for straffesaker gjelder både saker som har endt med domfellelse og straffereaksjon, men det kan også forekomme et antall frifinnelser i denne bunken.

DA opplyser at tallene er hentet fra saksbehandlingssystemet LOVISA, som har visse frihetsgrader når det gjelder registrering. Feil og mangler kan forekomme, ifølge DA. Kilder: Politidirektoratet, Domstolsadministrasjonen

Vil skjerme identiteten til politiansatte

I februar satte regjeringen ned et utvalg som skal vurdere behovet for å skjerme identiteten til politiansatte og ansatte i kriminalomsorgen. Utredningen skal leveres innen utløpet av januar 2024.

Politibetjenten har store forhåpninger om endring.

– Når vi møter i retten for å vitne sitter gjerne tiltalte nesten rett ved deg. Det kan være den personen som under pågripelse truet med å drepe meg og familien min. Og det første dommeren gjør er å spørre om fullt navn og fødselsdato, sier hun.

Skatvold i Politiets Fellesforbund sier ett tiltak er å droppe navnet til politifolk i straffesaksdokumenter og tiltaler, men kun omtale dem ved tjenestenummer. Det samme skal gjelde for saker som etterforskes av Spesialenheten.

– Vi mener at hvis du blir etterforsket eller får et vedtak mot deg, så er det politiet som fatter den beslutningen, ikke enkeltpersoner. Derfor burde det være mulig å skjerme identiteten til den enkelte ansatte i politiet, som iverksetter tiltak mot for eksempel et miljø.

– Kan dette komme i konflikt med samfunnets behov for å ettergå hva politiet gjør?

– Nei, ikke så lenge man fortsatt har en mulighet til å identifisere med tjenestenummer. Så om Spesialenheten skal etterforske en sak, eller om det er forsvarere som trenger å få det ut, så vil det være fullt mulig. Og det skal man kunne, fordi den kontrollen er viktig.

– Sammensatt problem

Rune Pedersen seksjonssjef HMS i Politidirektoratet sier trusselbildet er sammensatt.

– I politiets trusselvurdering for 2023 ser vi en gradvis økning i vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser de siste fem årene. Vi ser en lavere terskel for bruk av vold og trusler generelt i samfunnet. Internasjonalt ser vi at konspirasjonsteorier og falske nyheter ofte går ut over myndighetspersoner, og vi ser at sosiale medier gjør det lettere å vise hat og trusler, sier Pedersen til NRK.

Pedersen sier at politifolk preges av dette i varierende grad.

– Men hvis vi havner i en situasjon hvor politiet ikke tør å gå inn der andre går ut, så er det svært alvorlig. Vi er ikke der, men vi må virkelig jobbe for å forebygge at vi havner der.

Dersom politifolk vegrer seg for å gå inn i miljøer med voldspotensial, går det ut over samfunnsoppdraget og vi får et demokratisk problem, mener Pedersen.

Han sier det ikke er noe enkelt svar på hvordan man skal balansere politifolks sikkerhet opp mot samfunnets krav om åpenhet rundt politiets arbeid.

– Vi må være i stand til å gjøre den jobben vi er satt til å gjøre og samfunnet må få innsyn i det vi holder på med. Den balansen håper jeg vi klarer å finne, sier Pedersen.