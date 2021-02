Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Debatten rundt fødsler og barselopphold i koronatiden har stormet den siste uken. Redde og misfornøyde mødre står fram og forteller om sykehusopphold som ligner glattcellebesøk.

Fagfolk roper varsko, og er bekymret for den psykiske helsen til vordende og nybakte mødre.

På grunn av smittesituasjonen er det opp til de enkelte sykehusene å vurdere hvilke restriksjoner man skal ha ved fødsel og barsel.

Men nå ber regjeringen helsemyndighetene om å se på muligheten for å innføre tiltak som kan gjøre det lettere for partner å delta under hele seansen.

– Jeg forstår godt at mødrene er frustrerte. Tryggheten med en partner til stede er viktig, og det må vi forsøke å få til. Vi har gitt oppdrag til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om å se hvilken effekt bruk av hurtigtester kan ha i denne sammenhengen, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Utfordrer helseministeren

To stadier i livet er ekstremt viktige: Livets slutt – og livets begynnelse.

Det mener i hvert fall Kari Kjønaas Kjos (Frp). Hun får vondt av å tenke på kvinner som har måttet føde alene i pandemien.

– Det er øyeblikk som aldri kommer tilbake. Hvis jeg skulle gått og lurt på om mannen min kunne være med da jeg skulle føde, vel, jeg kan bare se for meg hvor ille det er, sier hun.

Nå har Frp-politikeren utfordret helseminister Bent Høie på at mange partnere til gravide kvinner ikke får være med på fødestuen under pandemien.

Kan være aktuelt å vaksinere jordmødre

Til dette svarer Høie at politikerne har et ansvar for å strekke seg langt for at folk kan være til stede ved disse øyeblikkene.

– Direktoratet skal nå se på muligheten for både hurtigtester og vaksinering av dem som jobber på fødeavdelingene, og om dette kan legge bedre til rette for at partner kan være til stede.

Han mener at ved noen sykehus kan det være at jordmødre og ansatte ved disse avdelingene bør få vaksinen tidlig.

– Noen steder har man strenge regler for tilstedeværelse, ikke fordi det er mye lokal smitte, men fordi konsekvensen av en stengt fødeavdeling er for stor. Dette kan være steder hvor det er langt til neste sykehus.

Redd for samfunnskonsekvenser

Torsdag kommer Senterpartiet til å fremme følgende forslag i Stortinget:

De ber regjeringen sikre forutsigbarhet for fødende og legge til rette for at alle fødende kvinner kan ha følge av partner under fødsels- og barseloppholdet. Dette såfremt smittevernfaglige hensyn kan ivaretas på en forsvarlig måte.

FREMMER FORSLAG: Senterpartiets Emilie Enger Mehl er glad for at regjeringen nå gir uttrykk for å ta denne saken videre: – Dette innebærer at de må stille med virkemidler, som blant annet hurtigtester, til rådighet. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Stortingsrepresentant, Emilie Enger Mehl, mener regjeringen ikke har stilt godt nok opp for de fødende.

– Vi må selvfølgelig beskytte oss mot smitten, men jeg er bekymret for langtidsvirkninger. Pandemien vil forhåpentligvis ta slutt, men vi må ikke ende opp med ei sårbar gruppe som får en dårlig start på livet. Det kan føre til store konsekvenser for samfunnet.

I tillegg mener hun smitteverntiltakene må være forståelige og godt begrunnet.

– Mange opplever det som meningsløst når mor og far kan sove i samme seng natta før en fødsel, men så må far eller medmor vente på parkeringsplassen til den gravide har 4 centimeter åpning.