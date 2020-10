– Koronapandemien har gitt verdenshandelen en solid knekk. Og eksporten har falt det siste halvåret. Særlig har mange reiselivsbedrifter og rederier med utenriksfart blitt hardt rammet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I dag la regjeringen frem handlingsplanen for å fremme norsk eksport, gjennom en ny modell med navnet Business Norway. Modellen skal etableres i samarbeid med næringslivet.

Et midlertidig eksportpanel bestående av næringslivsrepresentanter skal gi råd og innspill til arbeidet med Business Norway.

Styrker samarbeidet med næringslivet

I handlingsplanen vil regjeringen bruke 75 millioner kroner mer i 2021 for å fremme eksport. Klyngeprogrammene skal også styrkes med 20 millioner kroner. For å bruke nettverk og klynger bedre for å fremme eksporten. Det er også satt av 5 millioner kroner for å styrke arbeidet med å fremme eksport av kultur.

Ifølge Nybø er myndighetenes arbeid for å fremme eksport er for lite strategisk og for langt unna næringslivet.

– Det er næringslivet som tar risikoen. Skal vi øke eksporten, må offentlige og private aktører samles om en eksportstrategi, sier Nybø.

Nybø mener at en forsterket statlig eierskap ikke en god oppskrift på å øke eksporten.

Næringsminister Iselin Nybø (V) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) legger frem handlingsplanen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nabolandene har økt eksporten kraftig

Norge er nesten det eneste landet i OECD som har mistet markedsandeler internasjonalt de siste 25 årene. Selv om den norske kronekursen er blitt atskillig svekket siden 2012, har norsk konkurranseevne ikke blitt nevneverdig styrket.

Et bratt fall i oljeprisen fra over 100 dollar fatet siden 2014 har trukket ned norsk eksport.

Ifølge en rapport fra Eksportkreditt, har norsk eksport i dollar og euro falt siden 2012. Rapporten viser at både Sverige og Danmark har økt eksporten kraftig siden finanskrisen.

– Vi har en annen struktur i Norge enn i Danmark og Sverige. Vi har mye råvarer som olje, gass og fisk. Men vi har mye å lære av nabolandene, de jobber på en annen måte enn oss, sier Nybø.

Ifølge Nybø har de sett på nabolandene i arbeidet med den nye handlingsplanen. Hun peker også på at svingninger i oljeprisen, som er Norges viktigste eksportvare. Er en viktig forklaring på hvorfor Sverige og Danmark klarer å øke eksporten atskillig mer enn Norge i verdi.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at utenriksstasjonene il få en ekstra viktig rolle for å fremme eksport. Spesielt når næringslivet ikke kan reise ut, på grunn av koronapandemien.

– Vi jobber veldig mye som døråpnere og nettverksbyggere. Vi skaper også møteplasser for norske bedrifter som enten vil etablere seg i utlandet, eller som ønsker å eksportere. Men pandemien har vist oss av vi må være mer fleksible og tenke mer kreativt, sier Søreide.