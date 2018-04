Vil øke avgiftene på fossile biler

Med flere elbiler og andre biler som forurenser mindre har statens inntekter stupt. Til helgen skal Høyres landsmøte avgjøre om de vil øke engangsavgiften på bensin og elbiler.

Erna Solberg mener vi trenger skatteinntektene fra en eventuell økning av engangsavgiften. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi har ni milliarder kroner mindre i inntekt på statsbudsjettet fra engangsavgiften. Av og til trenger man skatteinntekter, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Informasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, advarer sterkt mot et slikt forslag.

Informasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal. Foto: Erik Norrud / NAF

– Det fremstår som det er mer et behov for å dekke et inntektstap i statskassen enn å få flere folk over fra fossilbil til elbil, sier Sagedal.

I mars ble det registrert 14.401 nye personbiler i Norge. Det er 7,5 prosent flere enn i mars i fjor. 37,3 prosent av de solgte personbilene var elbiler, melder Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var 63 g/km, 22 g/km lavere enn i mars 2017.

– Klart flertall på Stortinget

Høyres programkomite sier ingenting om hvor mye de ønsker at engangsavgiften skal øke. Etter det NRK erfarer får forslaget støtte fra flere partier.

– Hvis Høyre nå bestemmer seg for å gå inn for å øke avgiftene på de fossile bilene så er det klart at det er et flertall på Stortinget, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

Sier landsmøtet ja vil SV kreve at det blir vedtatt allerede i revidert statsbudsjett.

Det er fortsatt uklart om Høyre vil få med seg Frp på forslaget.

Les også: Vil gi biolastebiler kvart pris i bomringen

Les også: Minst 11.000 nordmenn rammes av Tesla-tilbakekalling

Selges flere elbiler

I fjor var én av fire nye biler som ble solgt elektrisk. Ifølge Elbilforeningens prognoser vil det kanskje allerede neste år selges flere elektriske enn fossile biler.

Bilister er derimot delt i spørsmålet om engangsavgiftsøkningen.

– Jeg får ikke mindre lyst på en elbil hvis avgiftene på bensin- og dieselbiler øker, sier Vibeke Nordlie til NRK.

Andre mener at de ikke har noe annet alternativ enn fossile biler.

– Jeg som håndverker har ikke noe alternativ. Jeg får ikke kjørt med elbil, sier bilist Marius Haugerud.