– Vi tror dette tiltaket vil virke disiplinerende ved at det får noen til å tenke over den faktiske kostnaden ved å by 100.000 kroner mer, sier direktør for privatmarked i BN Bank, Endre Jo Reite, til NRK.

Han er bekymret for de mange historiene om dagen der boliger går skyhøyt over prisantydning.

NRK fortalte nylig om et par som ga 600.000 over prisantydning for en toroms i Oslo uten innlagt vann. Et annet sted i byen ble en leilighet på 11 kvadratmeter nylig solgt for 250.000 over takst.

Ekspertene peker på lave renter i kombinasjon med få boliger til salgs som viktige årsaker til «bananas» budrunder.

Men Reite tror ikke alle bud er like gjennomtenkte.

– Det å by 20, 30 eller kanskje 40 prosent over prisantydning er ikke nødvendigvis økonomisk rasjonelt, sier Reite.

Frykter unge vil tape alt de har spart

Reite frykter at en normalisering av boligmarkedet de neste par årene kan gjøre at mange, særlig unge førstegangsetablerere, vil gå på en smell.

Han peker på at mange førstegangskjøpere typisk bor i boligen ett til to år.

– Sannsynligheten er stor for at mange av dem som kaller seg «vinnere» med de høyeste budene i dag vil ha tapt egenkapitalen sin når de skal selge om et par år, sier Reite.

– Hvis boligprisene faller, ja?

– Ikke bare hvis boligprisene faller, men hvis markedet normaliserer seg og man kommer bort fra denne galskapen hvor folk kupper hverandre om kapp.

Grense ved 10 prosent over prisantydning

For å minske risikoen for at lånekunder lar seg rive med mer enn det som sunt er, innfører nå banken følgende krav for sine kunder:

Dersom man har maksimal belåning, altså 85 prosent, må man ha tillatelse fra banken før man byr mer enn 10 prosent over prisantydning.

– Da har vi lyst til å godkjenne budet, objektet og planen deres for å se om det de gjør er lurt eller om det innebærer en stor risiko for deres økonomi.

Banken kan blant annet sammenlikne budet på den aktuelle boligen med salg av liknende boliger i samme område. På den måten kan banken få ett inntrykk av om det er boligen som er dyr eller prisantydningen som er lav.

Begrensningen gjelder i utgangspunktet alle som er i samme situasjon, men vil særlig være aktuell for unge med lite egenkapital.

– Vi tror at det vil være lurt av flere banker å tenke på samme måte: At vi veileder dem som er i ferd med å låne opp til, og kanskje over, pipa i de verste budrundene.

Forbrukerrådet: – Fornuftig

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener krav om rådgivning i ekstra hete budrunder virker fornuftig.

– Banken er med på boligkjøp hele tiden, mens vi andre gjør det en gang iblant. Oddsen for at vi er for optimistiske er derfor større enn at banken er det, sier Jensen til NRK.

Han peker på at unge låntakere, i tillegg til å ha lite egenkapital, ofte er blant de mest sårbare på arbeidsmarkedet.

– Ved nedturer i økonomien er det gjerne de som blir permittert først, sier han.

I tillegg trekker han fram at blant annet Finanstilsynet og Verdensbanken er bekymret for gjeldsoppbygningen i Norge.

– Det at BN Bank utviser et faglig skjønn som er mer restriktivt enn andre banker, skal vi være takknemlige for, sier Jensen.

– Betyr det at du ser tegn til at andre banker er for slepphendte med lånepraksisen?

– Nei, det kan jeg ikke si. Det at én bank viser et utvidet ansvar, betyr ikke at de andre er overivrige.

Ungdomspolitikere frykter prisgalopp

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström, mener det må være opp til forbrukerne selv å velge hvilken låneavtale de vil velge.

– Jeg tror derimot en slik begrensning er unødvendig, fordi kjøper vet bedre hvor mye de er villig til å gi for boligen, skriver han i en SMS til NRK.

Brännström mener de ville budrundene viser at markedet er sulteforet på rimelige leiligheter som er aktuelle for unge

– FpU vil fjerne reguleringer og særkrav som gjør leiligheter unødvendig dyre, og sikre flere rimelige boliger som unge har FINN-varsler på, sier han,

Leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen, er også bekymret over ville budrunder, men mener problemet ligger et annet sted.

– Problemet er at rike folk og eiendomsselskaper kjøper opp boliger de skal leie ut, og presser prisene oppover. Regjeringen må̊ komme på banen og sørge for at det blir mindre lønnsomt å spekulere i bolig. Det må̊ bli enklere for unge å komme inn på boligmarkedet, ikke vanskeligere, skriver hun i en SMS til NRK.