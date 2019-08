– Det å få dette helt vekk, kan være vanskelig å se for seg. Men det kan i hvert fall ikke fortsette på den måten det gjør nå. Da risikerer vi at det blir vanskelig å få noen til å stille til valg i det hele tatt, sier Høyres fylkesordførerkandidat i Rogaland, Ole Ueland.

Han vil at de som blir valgt inn i kommune- og fylkesting etter valget i høst, skal få bedre oppfølgning dersom de opplever hets og sjikane.

Mange historier

De siste månedene har flere politikere stått frem med historier om hets og trakassering. I slutten av mai fortalte Ane Mari Braut Nese (H), ordfører i Klepp kommune, at hun og familien har opplevd hærverk, vold og hets.

Og etter at NRK denne uken skrev om stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle, som ble seksuelt trakassert på Twitter av en advokat, har enda flere politikere delt lignende opplevelser.

– På høy tid

Ueland mener det er på høy tid at lokalpolitikere får hjelp til å håndtere hets. Selv foreslår han å putte det inn i folkevalgtopplæringen etter valget.

– Dette kan ikke være opp til den enkelte. Vi må huske at de 10.000 som stiller til valg i år er vanlige folk med vanlige jobber som gjør dette på fritiden sin, påpeker Ueland.

Det er for mye å kreve at de i tillegg skal måtte takle hets og sjikane helt på egen hånd, mener han.

– Det må gjøres mer og det haster. Snart er det valg, og om to måneder er det nye fylkesting og kommunestyrer i hele Norge. Det er folk vi må ta vare på sånn at de ønsker å fortsette å gjøre en jobb for fellesskapet også fremover, sier Ueland.

Gir seg på grunn av hets

Har fått nok: Ordfører Helge Sandåker orker ikke mer lokalpolitikk på grunn av all hetsen som følger med. Foto: Svein Sundsdal / nrl

Men for noen har skaden allerede skjedd. En av dem som har fått nok, er ordfører i Marnardal kommune, Helge Sandåker. Etter fem perioder som lokalpolitiker, har han nå valgt å kaste inn håndkleet.

– I utgangspunktet hadde jeg tenkt å stille en periode til, men det har vært et ganske krevende år, med kommunereform og mye netthets. Det har gjort at jeg har mistet en del av motivasjonen jeg hadde. Og en politiker uten motivasjon, det har liten hensikt, sier Sandåker.

Han mener Uelands forslag er godt, men er redd det må mer til for å motarbeide det han mener er et stadig økende problem.

– Akkurat dette med personangrep, som jeg har opplevd mye av, det gjør noe med en.Jeg tror ikke det er så lett å motarbeide det. Det må være at en også jobber inn mot innbyggerne. At de må tenke seg om og over hva de faktisk skriver, sier han.

Selv har han blitt hengt ut på det meste av sosiale medier, sier han.

– Jeg har blitt kalt alt fra falsk sirkusklovn til gravstein «ikke savnet». Så ikke veldig hyggelig.