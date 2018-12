Vil ikke ta ansvar for studentene i Øst-Europa

Nesten halvparten av norske medisinstudenter tar legeutdanningen i Øst-Europa. Men det lille hjelpeapparatet studentene i regionen har, opplever at de nærmest drukner i henvendelser.

– Jeg blir bekymret når jeg hører slike tilbakemeldinger, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

I går kunne NRK fortelle at studentpresten i Øst-Europa står i saker som krever kompetanse på tung psykiatri. Studentorganisasjonen ANSA er bekymret, det største trykket av henvendelser fra studenter som sliter psykisk, kommer nettopp fra Øst-Europa.

– Valgt å reise ut

Men utdanningsminister Iselin Nybø mener det er lite norske myndigheter kan gjøre med situasjonen:

– Dette er studenter som tar lange og tunge studier. Samtidig er dette en gruppe studenter som har reist ut og valgt å ta hele graden sin i utlandet. De er dermed avhengig av det tilbudet universitetet og helsevesenet i det aktuelle landet kan tilby.

– Men det er klart dette må tas på alvor. Derfor har vi gitt ANSA over ni millioner kroner i 2017, som de kan bruke til tiltak for dem som studerer i utlandet, sier Nybø.

Vil ha flere studenter til utlandet

Regjeringen har som mål at halvparten av alle studenter skal finne veien utenlands i løpet av studieoppholdet, og oppfordrer til både del- og heltidsstudier utenlands.

– Medisinstudentene i Øst-Europa har kompetanse vi vil trenge i fremtiden. Burde vi ikke da ta bedre vare på dem?

– Vi trenger alle studentene våre, og må ta vare på dem. Derfor er jeg glad for at ANSA og sjømannspresten stiller opp så godt som de kan, sier Nybø.

– Behov for medisinstudentene i Øst-Europa

Leder for Norsk medisinstudentforening Rannei Hosar mener det er viktig å være bevisste på hva vi sender studenter til når vi ber dem om å reise ut. Foto: Norsk medisinstudentforening

Leder for Norsk medisinstudentforening Rannei Hosar mener det er viktig å være bevisste på hva vi sender studenter til når vi ber de om å reise ut. Hun mener Norge har tatt et aktivt valg om å sende medisinstudenter til utlandet.

– Vi vet at behovet for leger er høyere enn det vi utdanner selv. Det betyr at vi er avhengig av at et visst antall studerer medisin i utlandet, for deretter å komme hjem å jobbe i norsk helsevesen.

– Man må anerkjenne at dette er norske studenter på lik linje med dem som studerer i Norge, og de har vi et ansvar for. Det er pussig at man skal sette en avgrensing mellom nordmenn som studerer i Norge og i utlandet, sier Hosar.

– Situasjonen har gått veldig langt

Også Norsk medisinstudentforening har fått meldinger om utfordringer knyttet til alvorlige psykiske helseproblemer blant de norske studentene i Øst-Europa.

– Vi ser det fører med seg en del problemer, spesielt knyttet til mental helse, og det må vi ta på alvor.

Blant annet får de meldinger om selvmordstanker- og selvforsøk.

– Det er veldig trist og viser at situasjonen har gått veldig langt. Det er åpenbart behov for en tjeneste som kan gjøre noe tidligere i forløpet.

Det er ifølge Helsedirektoratet behov for flere legespesialister i Norge, og i enkelte kommuner og sykehus er det utfordrende å fylle ledige legestillinger. Samtidig varsler fastlegene om at økning i arbeidsmengde ikke samsvarer med antall stillinger.

